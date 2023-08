Napoli, al via la 44ª edizione di “Estate a Napoli” nel cortile di Castel Nuovo, nel Parco Villa Capriccio e nell’Auditorium di Bagnoli

Torna “Estate a Napoli”, la manifestazione di eventi e attività di spettacolo promossa dal Comune di Napoli, giunta quest’anno alla sua 44ª edizione. Un format che, a partire dal 1979, si rinnova e si attualizza, con l’obiettivo di dare spazio ai tanti talenti del territorio e animare la città nei mesi estivi.

Al cortile del Maschio Angioino, storica sede della manifestazione, si affiancano per la prima volta come location il Parco Villa Capriccio a Capodimonte e l’Auditorium di Bagnoli “Porta del Parco”, ampliando l’offerta culturale nel segno del policentrismo.

L’edizione 2023 di “Estate a Napoli” strizza l’occhio alla tradizione con concerti, performance e festival dedicati alla canzone classica partenopea e ai grandi interpreti della canzone italiana.

Spazio anche alla lirica, alla musica underground e a forme di espressione alternative. Tradizioni, leggende, racconti e storie vengono riprese e magistralmente rielaborate in spettacoli teatrali dove la magia della narrazione spesso si intreccia a tematiche di attualità. Non mancano serate dedicate alla danza, vere e proprie gare di improvvisazione teatrale che vedranno il coinvolgimento del pubblico come giurato, premiazioni volte a riconoscere il talento e a incoraggiare la creatività ed eventi a sfondo sociale.

I più piccoli potranno divertirsi assistendo a show e manifestazioni con giochi e cantastorie e partecipando a laboratori creativi dedicati.