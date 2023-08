Lacco Ameno, reading di Giuseppe Zeno e Lucianna De Falco per «8 ½» di Fellini

«La magia e l’immediatezza del teatro, la forza e l’immortalità del cinema in una sintesi originale per rileggere e riscoprire i grandi capolavori della Settima Arte». Questa è la chiave di «Leggere il cinema» il primo esempio di format multimediale articolato sulla lettura delle sceneggiature dei grandi maestri del cinema italiano. La forma è quella del reading cinematografico perché il «cinema “scritto” evoca il film, il cinema “girato” completa il testo con le immagini».

In questo contesto, per celebrare la straordinaria personalità di Federico Fellini – 60 anni dopo l’uscita di 8 ½ - e la lungimiranza di Angelo Rizzoli, il produttore che fondò un impero editoriale e cinematografico, e alla cui figura l’isola d’Ischia deve il suo decollo turistico e sociale, l’«Associazione Illuminata» e l’assessorato alla Cultura del Comune di Lacco Ameno hanno organizzato la soirée «Leggere il cinema – Omaggio ad Angelo Rizzoli con Fellini 8 ½», il reading che, andando in scena sabato 2 settembre alle ore 21.30 in piazza Santa Restituta a Lacco Ameno, darà il via alla seconda parte della stagione culturale e spettacolare dell’isola.

Sul palco due protagonisti dello spettacolo italiano quali Giuseppe Zeno, nel ruolo leggendario che fu di Marcello Mastroianni, e Lucianna De Falco, affiancati da Laura Jacobbi, Alessandra Calabrese, Salvatore Ronga e la voce del soprano Antonella Iacono. Interpretano un’opera cinematografica senza tempo sulla condizione umana grazie a un percorso che parte dalla sceneggiatura di Tullio Pinelli, Ennio Flaiano e Brunello Rondi per approdare al format multimediale, alternando l’immediatezza del teatro e della parola con la forza seducente dell’immagine sullo schermo.

La serata è infatti arricchita dalla proiezione di estratti dal film e dall’esecuzione di frammenti della colonna sonora dello stesso. «La struttura portante resta tuttavia la parola, la drammaturgia, i dialoghi e le scene estrapolate dalla sceneggiatura. Reinterpretarle con la forza e la suggestione di un’autentica performance cinematografica è lo strumento che consente allo spettatore di gettare uno sguardo inedito, più profondo sul grande patrimonio artistico del cinema italiano», spiega il giornalista Gianluca Castagna che, con Lucianna De Falco, ha ideato il progetto.

«Sono davvero felice di riportare “Leggere il cinema” sull’isola d’Ischia dopo l’entusiasmante esperienza dedicata tempo fa alla filmografia di Luchino Visconti - ricorda Lucianna De Falco - e uno degli obiettivi del format è rivelare ad un pubblico sempre più giovane e numeroso, nuove prospettive e diversi punti di vista sui grandi capolavori del cinema italiano celebrandone, attraverso la sceneggiatura, la bellezza e l’universalità.

Abbiamo pensato a questo film, così straordinario e così complesso per ricordare il genio di Fellini e la figura di Angelo Rizzoli, il suo impegno nell’industria cinematografica, sia in qualità di produttore di alcuni tra i grandi capolavori del cinema italiano, sia come distributore di pellicole che hanno segnato la cultura e il costume del nostro Paese».