Capodanno 2024: tutti gli eventi gratuiti della Campania per brindare al nuovo anno

Napoli

Concertone del 31 a Piazza Plebiscito e il dj set a piazza Vittoria e Rotonda Diaz

Il 31 dicembre avrà luogo il tradizionale concertone di Capodanno di Napoli. A partire dalle 21.00, sul palco in piazza Plebiscito, si esibiranno numerosi artisti: Enzo Avitabile e i Bottari, i The Kolors, Francesco Cicchella, Arisa e Jimmy Sax. La serata sarà condotta da Peppe Iodice, Francesco Mastandrea, Francesco Procopio e Daniele Decibel Bellini.

A partire dalle 23.30 e fino alle 6 del mattino successivo, invece, la festa per Capodanno si sposterà in piazza Vittoria e alla Rotonda Diaz, che si trasformeranno in una discoteca a cielo aperto, coinvolgendo adulti e giovani: in piazza Vittoria, il nuovo anno sarà celebrato con History 90+, formato lanciato da Drop e dedicato agli anni Novanta, con dj set di Cerchietto, Danilo De Santo e Irene Ferrara, accompagnati dal vocalist Goldie Voice. Alla Rotonda Diaz, invece, il palco sarà animato dalla Nu Disco e dal Nu Funk made in Naples, con Marvin&Guy, Pellegrino, Fantasie Safari, Mario Bianco&Gabriele Del Prete, Vincenzo Curcio B2B Mugman e Valerio Viglione.