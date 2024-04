Ravello, il Giardino di Villa Cimbrone si colora di primavera con la fioritura del glicine

Torna puntuale l’appuntamento con le grandi fioriture in uno dei giardini storici più amati d’Italia: il Giardino di Villa Cimbrone a Ravello, in Costa d’Amalfi. È ora il tempo della Wisteria sinensis, più comunemente noto come il Glicine, il rampicante robusto, di origine asiatica, che ogni anno incanta per l’abbondante fioritura dal colore lilla.

Tra la fine di aprile e il mese di maggio il Viale dell’Immenso e i pergolati che scandiscono il grande giardino di Villa Cimbrone si tingono delle tante sfumature di viola e lilla per la fioritura della Wisteria Sinensis Longissima, una particolare varietà di glicine chiamata così per l’insolita lunghezza dei suoi grappoli, fino a 180 centimetri, considerata tra le più spettacolari d’Italia.

I colori e le note olfattive dell’abbondante fioritura sono un’esperienza che attrae ogni anno centinaia di visitatori, italiani e stranieri.

Ridisegnati agli inizi del Novecento con il contributo della botanica inglese Vita Sackville West, i Giardini di Villa Cimbrone si estendono per circa sei ettari e sono tra gli esempi più importanti che la cultura paesaggistica e botanica anglosassone abbia generato al sud d’Europa. Per la loro conformazione, a picco sul mare, sono uno dei luoghi più iconici della Costiera Amalfitana. La Terrazza dell’infinito è il celebre balcone naturale adorno di busti marmorei settecenteschi da cui la vista spazia fino ai Monti Cilentani e a Punta Licosa.

Artisti, poeti e celebrità del Novecento sono stati affascinati da queste scenografie naturali di verde e paesaggio. Oggi continuano a incantare migliaia di visitatori grazie all’appassionata cura della famiglia Vuilleumier. Sono aperti tutto l’anno e visitabili ogni giorno con un ticket di ingresso dal mattino al tramonto.

In fondo al giardino, il coffe bar il Balcone di Lucille offre una pausa panoramica. Collocato appena sotto il Terrazzo dell’Infinito con un ampio giardino a disposizione degli ospiti, è tra i Bar più panoramici del mondo. All’interno, un romantico terrazzino per due, a picco sulle straordinarie bellezze della Costiera Amalfitana.

Aperto anche ai visitatori del giardino è il ristorante Mediterraneo, sulla terrazza di Villa Cimbrone (che è un esclusivo hotel 5 stelle) con cucina a vista dove viene servita una cucina fresca, di orto e di mare. Una proposta che punta sull’utilizzo di materie prime fresche e genuine provenienti dagli orti e frutteti della tenuta.