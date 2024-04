Sorrento, “Gnocchi Day”: serata tra gusto e premi

Serata di premiazioni e degustazioni per la terza edizione di “Sorrento Gnocchi Day”, la manifestazione ideata da Carmen Davolo di Dieffe Comunicazione per valorizzare gli gnocchi in tutte le loro declinazioni. Atmosfera accogliente e suggestiva tra alberi di agrumi, allestimenti a tema nell’area piscina e nel giardino dell’Hotel Mediterrano di Sorrento con Veronica Maya che ha presentato la serata assegnando il Premio Aldo Guida 2024 al maitre di LaquaCountryside, Eduardo Buonocore, alla presenza di Alfonso Iaccarino, chef pluripremiato e ambasciatore della cucina italiana nel mondo.

Nel corso della serata dieci chef hanno proposto in coppia le loro versioni di chef: Giuseppe Saccone, executive chef dell'Hotel Mediterrano Sorrento (chef di casa) con Angelo Carannante dello stellato Caracol di Bacoli “Gnocco di patata con baccalà arrecanato”; Vincenzo Guarino, brand ambassador de La Corte degli Dei di Agerola, affiancato da Marco Parlato del Parlato Restaurant di Vico Equense “Gnocchi di patate profumati al basilico mantecati nella bisque, crudo e cotto di gambero rosso, tagliatella di seppia e salsa di mozzarella”; Ciro Sicignano, executive chef dello stellato Lorelei di Sorrento, lavora spalla a spalla con Luciano Galano de Il Barrio Osteria di Vico Equense “Gnocchi di gamberi con piselli, cremoso di ricotta affumicata e timo limonato”; Lorenzo Montoro, chef de Il Flauto di Pan di Villa Cimbrone a Ravello, una stella Michelin in coppia con Giovanni Cozzolino del Sal De Riso Ristorante&Bistrot di Minori “N’dunderi minoresi con pesto amalfitano e filetti di alici affumicati”; il siciliano Giuseppe Costa, dello stellato Il Bavaglino di Terrasini, affiancato da Nunzio Spagnuolo, chef del Nunù di Torre del Greco, “Gnocco Sfincione”, un tributo siciliano allo gnocco sorrentino, con pomodoro, cipolla e un ripieno di caciocavallo.

Non potevano mancare i dolci.

Non solo gnocchi, aperitivo “al gusto” anche di pizza con i maestri Errico Porzio e Giacomo Garau. “L’angolo della dolcezza” è stato animato da Sal De Riso, che ha proposto SUBLIME - Frolla alla vaniglia, bavarese al caffè Arabica, caramello salato e mousse al caramello e da Angelo Mattia Tramontano, che ha portato in degustazione un Fiore di Primavera, con limone di Sorrento in diverse consistenze, abbinato al basilico e ad una crema di ricotta e semola.