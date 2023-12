Napoli, «That’s Napoli Live Show»: il concerto a piazza Municipio che apre il 2024

«Vedi Napoli a Natale e poi torni», progetto finanziato e promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, apre l’anno con il concerto «That’s Napoli Live Show», in Piazza Municipio, lunedì 1 gennaio, dalle 12.00 alle 13.30.

Il coro diretto dal maestro Carlo Morelli, ideatore e direttore artistico di uno straordinario progetto musicale, propone reinterpretazioni di brani intramontabili. Cittadini e turisti assisteranno a coinvolgenti mash up con «Tammurriata Nera» e «Eye of the tiger» dei Survivor, «O surdato innamorato» e «Roxanne» dei Police, «Comme facette mammeta» e «Hit the road Jack!» di Ray Charles, «’O Sarracino» e «I will survive» di Gloria Gaynor, «Reginella», «I want to break free» dei Queen e «Dancing Queen» degli Abba, «Luna rossa» e «Mas que nada» di Sergio Mendes.

«Abbiamo scelto il progetto del maestro Carlo Morelli per gli auguri di buon anno nuovo dell’Assessorato al Turismo, perché è un inno alla gioia ed è un modo inedito di preservare e diffondere il patrimonio della nostra tradizione, unendo i classici napoletani a brani celebri del pop internazionale – dichiara l’assessore Teresa Armato – Un live show coinvolgente che apre il nuovo anno di Vedi Napoli a Natale e poi torni , progetto che proseguirà con la seconda edizione dell’«Epifania a Piazza Mercato» e «Sanità-tà-tà», la manifestazione tradizionale nel cuore di Napoli, tra Borgo Vergini, Cimitero delle Fontanelle e Piazza Sanità, con palchi diffusi che diventano anche un importante momento di visibilità per giovani artisti che hanno l’opportunità di esibirsi con artisti più noti di Napoli».

L’«Epifania a Piazza Mercato – Fiera del Giocattolo e della Calza» torna con la sua seconda edizione da martedì 3 a venerdì 5 gennaio, dalle 11.00 a mezzanotte, mentre il progetto termina con «Sanità-tà-tà», manifestazione tradizionale che promuove il quartiere con musica dal vivo e tanti artisti che si esibiranno nei luoghi cardine della Municipalità 3. I concerti si terranno sabato 6 gennaio, dalle 18.30 a mezzanotte, al Borgo Vergini, nell’area antistante il Cimitero delle Fontanelle e in Piazza Sanità, il cuore del quartiere.