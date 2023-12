Napoli, Zielinski via per Capodanno: il polacco a Venezia

Via da Napoli. Non ancora per il mercato, però. Piotr Zielinski lascia la città all'indomani dello 0-0 contro il Monza per vivere le ore che porteranno al capodanno in famiglia. Allo stadio, ieri, erano tanti i familiari di Piotr presenti, ma per il capodanno il polacco ha scelto Venezia, dove si è diretto questa mattina in treno. In attesa di capire quando si concretizzerà l'addio: con il contratto in scadenza, infatti, il polacco lascerà definitivamente il club azzurro a fine anno.