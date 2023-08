«Settembre d’Autore», a Sant'Agata sui due Golfi quattro incontri dedicati a cultura, musica e recitazione

Parte domenica a Sant'Agata sui due Golfi la rassegna «Settembre d’Autore», quattro incontri dedicati a cultura, musica e recitazione, ospitata all'hotel delle Palme. Quattro presentazioni di un libro da parte dell’autore con accompagnamento musicale e passi recitati da un gruppo di interpreti, promosse dal gruppo «Azione in Comune». I quattro testi che saranno presentati al pubblico sono: “Siamo solo sognatori abusivi”, di Monica Buonanno (3 settembre); “Penultime volontà”, di Carlo Animato (10); “L’uomo con le ali di carta”, di Mariaelena Castellano (17); “Quando lei è dovuta partire”, di Mario Artiaco (24).

I vari appuntamenti saranno impreziositi da un accompagnamento musicale e dalle suggestive letture di alcuni passi che verranno interpretate da un gruppo di attori, tra cui l’artista massese Rosaria Langellotto, reduce dall’esperienza televisiva di successo de “L’Amica Geniale” e Francesco De Gregorio, Raffaele Gargiulo e dal giornalista e critico letterario Salvatore Tartaglione.

L’iniziativa è nata da un’idea di Carla Esposito e Ivan Smith di Azione in Comune, associazione politica, sociale e culturale di Massa Lubrense.

«Condividere con la collettività un’esperienza culturale quasi immersiva- spiegano Carla e Ivan -: un tema narrativo che viene prima approfondito e successivamente sviluppato seguendo inclinazioni diverse.

Dalla letteratura alla narrazione, passando poi per la recitazione, la musica e infine il dibattito. Questo e altro ciò che vedremo durante gli appuntamenti di Settembre d’Autore Invitiamo tutta la comunità a partecipare liberamente agli eventi per trascorrere una piacevole serata e per confrontarsi su tematiche importanti in una modalità piacevole e leggera, elementi tipici dell’estate santagatese».