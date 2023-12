"La Macchina dei Sogni di Fellini": tre giorni di Scuola di Cinema in programma alla Villa Arbusto di Lacco Ameno

A Marcello Mastroianni, all’artista italiano più celebre nel mondo ed ai suoi film con Federico Fellini, che hanno saputo coniugare la cultura con il successo popolare è dedicata la 28° edizione della Scuola di Alta Formazione di Storia e Critica cinematografica “L. Visconti” organizzata dal Circolo “Georges Sadoul” di Ischia.

A Villa Gingerò, nel complesso museale di Villa Arbusto a Lacco Ameno, tre pomeriggi (il 2-3-4 gennaio) nel segno del cinema di Federico Fellini, genio visionario che, impastando l’inconscio personale con quello collettivo, ha modellato per sempre gusti, sentimenti e fantasie di milioni di spettatori. In quarant’anni di carriera, dall’esordio nel 1950 insieme con Alberto Lattuada, fino all’ultima regia (“La voce della luna”, nel 1990), il Maestro riminese scomparso nel 1993 ha realizzato 24 film che hanno segnato per sempre la storia del cinema. Organizzata in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli e il Comune di Lacco Ameno, l’edizione 2024 avrà una speciale Winter Session intitolata “Il cinema di Federico Fellini nella cultura del ‘900”, e sarà curata dal prof.

Paolo Speranza (Associazione per le Ricerche di Storia del Cinema), critico cinematografico e direttore della rivista “CinemaSud” con il prof. Arturo Martorelli (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici).

Questi gli appuntamenti, ogni pomeriggio alle 17.30, tutti a ingresso libero nel complesso di Villa Arbusto, dimora ischitana di Angelo Rizzoli (che di Fellini fu anche produttore”): “La Dolce Vita: tra schermo e realtà” (martedì 2 gennaio 2024); “L’immaginario popolare nel cinema di Fellini” (mercoledì 3 gennaio 2024); “Mastroianni e Fellini” (giovedì 4 gennaio”), un ultimo appuntamento che celebra il sodalizio del regista con un attore amatissimo, Marcello Mastroianni, il più affascinante esemplare di alter ego immaginario della storia del cinema, che nel 2024 avrebbe compiuto 100 anni.

Un'edizione imperdibile della Scuola del Sadoul in cui tanti appassionati potranno riscoprire capolavori entrati nella leggenda della Settima Arte (da “La strada” a “8 ½“, da “La dolce vita” ad “Amarcord”, da “Roma” a “Casanova”), ma anche i segreti di una personalità e di un’intelligenza artistica che ha saputo combinare, come pochi altri al mondo, la libertà formale con lo splendore della sua irrefrenabile fantasia. Una tradizione, quella della Scuola d’Alta Formazione del Circolo Georges Sadoul, che nelle ultime edizioni ha passato in rassegna autori contemporanei come Aleksandr Sokurov e Abel Ferrara o maestri senza tempo quali Hitchcock, Bunuel, Lubitsch, Rossellini e Pasolini, ha riflettuto sul “nuovo cinema tedesco” e sui fasti della Nouvelle Vague, ha riproposto il Risorgimento al cinema e il genio inarrivabile di Totò. A curare i seminari nelle passate edizioni, critici e docenti quali Gianni Rondolino, Giovanni Spagnoletti, Auro Bernardi, Carlo Montanaro, Vieri Razzini, Emanuela Martini, Francesco Ballo, Arturo Martorelli, Aldo Tassone.

«Siamo felici di ospitare ancora una volta a Villa Arbusto la prestigiosa e seguitissima Scuola di cinema del Circolo Sadoul», ha dichiarato la vicesindaca Carla Tufano, assessore alla Cultura e al Turismo. «La politica culturale del Comune di Lacco Ameno non si ferma durante i mesi invernali e intende offrire, ai cittadini e ai turisti delle feste natalizie, appuntamenti di qualità e spessore. La figura di Federico Fellini, di cui lo scorso settembre abbiamo celebrato i sessant’anni del capolavoro “8 ½“, prodotto tra l’altro da un personaggio come Angelo Rizzoli, che ha segnato lo sviluppo turistico di Lacco Ameno e dell’intera isola d’Ischia, e che aveva scelto proprio Villa Arbusto come sua dimora isolana, è una di quelle personalità straordinariamente italiane che hanno saputo raccontarci con enorme successo in tutto in mondo. E i cui film, ancora così fantasiosi e potenti, non smettono di emozionarci». La 28ª edizione della Scuola di Alta Formazione di Storia e Critica cinematografica, diretta da Luigi Parini e dedicata alla memoria di Tonino Della Vecchia, è organizzata dal Circolo Georges Sadoul di Ischia con il Comune di Lacco Ameno e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, il sostegno della Regione Campania, Sviluppo Campania, Città metropolitana di Napoli. L’iniziativa è parte del cartellone ufficiale “Natale insieme a Lacco Ameno”. La partecipazione alla Scuola di Cinema è gratuita e aperta a tutti.coloro che ne faranno richiesta verrà rilasciato attestato di partecipazione. Gli interventi si terranno negli spazi espositivi di Villa Gingerò, dove sarà possibile ammirare la Mostra collettiva “Artisti dell’isola d’Ischia del XX secolo – Tra primitivismo popolare e cultura mediterranea”.