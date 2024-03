“DiversaMente”: da Napoli un docufilm con Battiato nel giorno del suo compleanno

«Siamo in cerca di un’esistenza fatta di giorni allegri, continue esplorazioni e trasformazioni dell’io. Noi siamo esseri condizionati: liberarsi è la soluzione.»

Così il maestro Franco Battiato, visionario artista, cantautore, scrittore e filosofo, scomparso quasi tre anni fa. Nel giorno del suo compleanno, il 23 marzo, l’anteprima mondiale in rete del documentario “DiversaMente: un’esistenza outsider”, diretto da Lorenzo Marinelli e col supporto di Peppe Lanzetta. Un racconto sul coraggio di scegliere nella vita un viaggio di esplorazione che esalta valori di ecosostenibilità, crescita personale e spirituale. Ideato, scritto e prodotto da Massimiliano Marcucci e Marco Gentile, in co-produzione con Napoli Film Industry e le musiche di Sound Ciak il documentario offre uno sguardo autentico sulle vite di individui straordinari che hanno abbracciato la sfida di vivere in modo più consapevole ed ecologicamente sostenibile.

Cristiano Bacci, Martha Rubino e Padre Antonio Maione sono protagonisti di una coraggiosa storia di cambiamento in nome dell’amore, della passione, della libertà. Cristiano, uno scalatore veneto che ha abbandonato la frenesia della città per creare un paradiso a strapiombo sul mare di Positano insieme alla sua famiglia; Martha, una ballerina che ha deciso di vivere di danza e natura creando un rifugio eco-sostenibile; Antonio, un moderno guerriero della fede che ha costruito una chiesa immersa nella natura, diventando un punto di riferimento spirituale per la comunità.

L'elemento sorprendente di questo documentario è la partecipazione del leggendario Franco Battiato, il cui commento saggio e toccante aggiunge un'ulteriore profondità al racconto: "non vedo l’ora che questa umanità salga di grado", afferma con grande voce, contribuendo così alla narrazione del film.

"DiversaMente" è un richiamo alla consapevolezza e alla trasformazione personale, che invita gli spettatori a riflettere sulle proprie scelte di vita e a cercare la libertà attraverso il coraggio di essere autentici.

Il documentario, che è stato presentato nel 2014 al Rome Indipendent Film Festival, sarà pubblicato in versione integrale sul canale you tube di Diversamente: un’esistenza outsider il 23 marzo 2024 per onorare la memoria e l'eredità di Franco Battiato e per ispirare un cambiamento positivo nel mondo.