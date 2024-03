Carolina Murat, alle Gallerie d'Italia il terzo appuntamento del ciclo “Cinque donne per la storia di Napoli”

Ritorna alle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo a Napoli, il terzo appuntamento del ciclo di incontri “Cinque donne per la storia di Napoli”. L'incontro è previsto per martedì 19 marzo alle 17, con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Stavolta si parlerà di Carolina Murat (1782-1839), regina del regno di Napoli, contraddistinta per la sua personalità fortemente dimostrata nel secolo in cui visse e figura centrale dell’esposizione in corso “Napoli al tempo di Napoleone. Rebell e la luce del Golfo”.

L'incontro, come i due precedenti, vuole mettere in risalto la storia delle grandi donne dell'età moderna e dell'età contemporanea.

A discuterne saranno Benedetta Craveri della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, Vincent Haegele della Bibliothèque municipale de Versailles e Gennaro Toscano della Bibliothèque nationale de France.