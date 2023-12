Musica e passione quattro ruote, la Cyberster MG svelata a Napoli

Musica, finger food e luci soffuse per l’unveiling partenopeo della nuovissima MG Cyberster, ospitato dalla storica concessionaria Autorally all'interno della nuova sede di via Scarfoglio di Agnano a Napoli.

Accolti dall’Ad della società Francesco Turizio, i gemelli Hugo e Ross Turner hanno infatti condotto la vettura a Napoli nell’ambito del sensazione tour Charging into the Future, tappa esclusiva di un avventuroso roadshow ideato dalla casa madre: un viaggio senza precedenti che copre oltre 15mila chilometri da Londra a Shanghai attraverso 3 continenti e 23 nazioni, navigando in paesaggi iconici dell'Europa prima di avventurarsi nel cuore del Medio Oriente.

Qui, lo staff di Autorally ha predisposto un’accoglienza da vera star alla nuova nata del brand inglese, protagonista indiscussa di una serata dedicata non solo agli appassionati dei motori ma anche ai tantissimi amanti del bien vivre e dell’eleganza tra cui anche Patrizio Rispo, Maurizio Aiello, Enzo Rivellini, Sergio Troise, Fabio Ummarino (PL Management), Fabio Stingo, Giuia di Vito, Chiara d’Orta, Vera Gallo, Milena Miranda, Domenico Briganti, Antonio Izzo, Luca Fario, Lorenzo Ferrara, Giovanni Frenna, Tommasina Pianese e tanti altri.

Emozionante, manco a dirlo, l’atteso momento della presentazione ufficiale: un vero e proprio rito, officiato per l’occasione da Francesco Turizio insieme alla modella e presentatrice Tanya La Gatta sulle note selezionate per l’occasione dal dj Marco Piccolo.

Una vera chicca se si considera che l’arrivo sul mercato della vettura è previsto per metà del prossimo anno, in due versioni : la più performante sarà dotata di due motori elettrici, in modo da ottenere la trazione integrale, da 536 CV e 725 Nm di coppia in grado di bruciare lo 0-100 km/h in soli 3”2.

Abbinata a una batteria da 77 kWh, la sportiva sarà in grado di offrire un’autonomia fino a 580 km. Per i puristi delle vetture inglesi sarà disponibile anche la Cyberster con la sola trazione posteriore. Il singolo motore avrà una potenza di 300 CV che, associato a una batteria da 64 kWh, permetterà di coprire fino a 520 km.

Lunga 4,53 metri, larga 1,91 e con un passo di 2,69 metri, la spider di MG dichiara una massa di 1.985 kg. Prevista per l’estate del 2024, la MG Cyberster verrà proposta ad un prezzo che si aggirerà attorno i 60.000 Euro. Un ritorno alle origini per il marchio inglese, conosciuto proprio per le sue vetture sportive decappottabili compatte, leggere e prive di fronzoli. Ora di proprietà del gruppo cinese SAIC, MG festeggerà nel 2024 i suoi cento anni di storia proprio con la Cyberster.