Innovaway, 25 candeline nel segno della trasformazione digitale

È stato il racconto di un successo di gruppo quello condiviso dal cofondatore e ceo Antonio Giacomini in occasione dei 25 anni di Innovaway, tra le prime cinquanta aziende del Paese nel campo della trasformazione digitale e tra le prime dieci a capitale nazionale con sette sedi in Italia e tre all’estero.

Un successo avviato un quarto di secolo fa con le famiglie Giacomini e Gifuni e proseguito negli anni attraverso una fitta rete di collaborazioni con le istituzioni, le università, il territorio fino a raggiungere la dimensione attuale sintetizzata in oltre 50 milioni di fatturato e più di mille dipendenti.

Così, a spegnere le candeline della grande torta nei locali di Made in Cloister si sono ritrovati in centinaia tra amici, fornitori e lavoratori alla presenza di numerose autorità che hanno voluto dimostrare con una partecipazione attiva il loro apprezzamento per la crescita dell’impresa e il suo ruolo svolto nella società al servizio dell’innovazione.

Si sono pertanto alternati sul palco, moderati dalla giornalista specializzata nel mondo digitale Barbara Carfagna, volto noto della tv, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, quello di Benevento Clemente Mastella, il deputato Piero De Luca, il Sottosegretario Pina Castiello, l’assessore regionale Valeria Fascione, l’amministratore delegato della DallaraAutomobili Andrea Pontremoli (all’epoca della nascita di Innovaway a capo di Ibm Italia), il presidente della Fondazione per l’Innovazione Cotec Luigi Nicolais, il docente di Reti e Calcolatori presso la facoltà d’Ingegneria della Federico II Giorgio Ventre, il Vicepresidente di Pianoforte Holding (Carpisa e Yamamay) Carlo Palmieri, il Public Sector General manager di Dxc Technology Nicola Mangia.

Tutti hanno contribuito con i loro prezioso intervento a celebrare i 25 anni di Innovaway, rivolta ad arricchire il territorio con competenze utili alla crescita del tessuto economico e capace, inoltre, di offrire opportunità di lavoro a giovani capaci con uno sguardo attento agli aspetti sociali come dimostra l’aver scelto di stabilire il quartier generale in un’area difficile come quella del Rione Traiano.

ra il pubblico, la console generale degli Stati Uniti Tracy Robert Pounds (Innovaway ha aperto un filone di attività anche in America), l’ex campione del mondo di pugilato Patrizio Oliva (le cui iniziative a favore dei giovani disagiati l’azienda di Giacomini sostiene da sempre) e molti manager del mondo della finanza, dell'healthcare.