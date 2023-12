Napoli, Galleria Leone ospita il gran gala “Night Awards 2023”

I riflettori sono già in posizione, così come il lungo red carpet e il palco scintillante che vedrà alternarsi, tra un susseguirsi di emozioni, “the best” in fatto di by night, campano e non solo.

La data da segnare in agenda è martedì 5 dicembre: una giornata speciale che, a partire dalle 21, vedrà Galleria Leone, nel cuore di Mergellina, ospitare gli attesissimi Oscar del mondo della notte.

Un progetto frutto dell’evoluzione del Premio Facenight, che punta a rendere merito alle location e agli addetti ai lavori più virtuosi ed amati sia dai clubber, che dagli esperti del settore.

Tante, le novità di quest’anno, a cominciare dal presentatore: l’eclettico Emsi Gallo, cui toccherà l’arduo compito di movimentare il gran gala e coordinare i momenti salienti della serata impreziosita dagli effetti scenici di Luca Toscano di Artechfx e da una gustosa light dinner offerta “dalla casa”.

Nove, le categorie selezionate per l’edizione 2023 dei “Night Awards”.

Quattro, invece, i premi speciali.

Per quanto riguarda i riconoscimenti speciali, quello destinato al Legendary Dj è andato allo statunitense Tedd Patterson e durante il party sarà trasmesso il video della consegna avvenuta eccezionalmente quest’estate.

Gli organizzatori dell’evento, Tommy Totaro ed Antonello Fornaro premieranno il Best Club manager; e Tony Ciotola di Wonder Manage, Fabiana Martone, cantante dei Nu Genea, come Best Singer. Infine, per Bartender Story, menzione speciale per Gianluca Morziello, prematuramente scomparso.

Tra le altre chicche del gran gala ambientato nell’esclusivo bistrò d’arte, club restaurant e premium bar di piazzetta Leone, a due passi dal lungomare partenopeo, anche una coloratissima mostra dedicata al “Godfather of House Music” Frankie Knuckles costellata di flyer rari, foto d’annata ed articoli a tema.