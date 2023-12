Cosa fare a Napoli nel weekend: tutti gli eventi dal 1 al 3 dicembre

Mostre

Love Museum

Fino al 7 gennaio 2024, il Palazzo Fondi a Napoli, ospiterà il primo Love Museum d'Italia: una mostra che celebra l'amore universale; infatti il visitatore potrà passeggiare tra varie stanze in cui troverà rappresentate tutte le diverse forme di amore: da quello per il cibo a quello per la famiglia, all'amore universale dell'amicizia o a quello per il proprio partner.

Sarà un'esperienza immersiva che consentirà al visitatore di vivere un'esperienza romantica e divertente: potrà trovarvi un tunnel di fiori rosa, un'altalena immersa nel verde tra farfalle colorate, una piscina in cui tuffarsi in un mare di palline colorate , la sala degli specchi dedcicata all'amore per se stessi.

Museo delle illusioni

La Chiesa delle Crocelle ai Mannesi, ospita il Museo delle Illusioni dove è possibile trovare 70 installazioni che sono volte a dimostrare come la percezione della realttà sia fittizzia ed ingannevole, insegnando che spesso la visione e la percezione sensoriale spesso si distaccano da ciò che il cervello umano comprende

Un luogo che consente di vivere un'esperienza interessante, coinvolgente ed insolita : in stile luna park, presenta postazioni come lo specchio cinese che riflette anche il retro dell'immagine, gli ologrammi, i classici rubinetti d'acqua senza tubo, gli stroboscopi, uno specchio che dà l'idea di lanciare in aria un mazzo di carte francesi o di partecipare, da soli, a un tavolo di poker a quattro.

L'Oscar per l'attrazione più raffinata lo vince la sedia di Beuchet che fa comparire una seduta solo da un certo angolo di visuale, mentre si tratta di un trabocchetto ottico.

Ci sono anche ilusioni come la stanza inclinata dà problemi anche a stare semplicemente in piedi, per via della discrepanza di informazioni che l'occhio invia al cervello; la lampada Tesla, inventata dal geniale fisico, sprigiona scintille viola e piccole scosse elettriche.

“Pasión Picasso” all’Archivio di Stato di Napoli

Una particolare mostra immersiva gratuita dal titolo “Pasión Picasso” si terrà all’Archivio di Stato di Napoli dal 14 ottobre al 14 gennaio 2024. Ben 39 opere del grande artista spagnolo, appartenenti alle collezioni dei grandi Musei internazionali prenderanno vita, immergendo il visitatore in un trionfo visivo ed emotivo di arte, cultura e bellezza.

Domenica al Museo

Ill 3 dicembre si rinnova l'appuntamento con #domenicalmuseo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali.

Pore aperte quindi nei luoghi della cultura come Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Palazzo Reale di Napoli, Pompei, Ercolano e Campi Flegrei

Per maggiori informazioni clicca qui

Teatro

“Natale in casa Cupiello”

Vincenzo Salemme torna al teatro portando in scena il capolavoro di Eduardo De Filippo: un tour nazionale che farà tappa anche a Napoli, al teatro Diana, dall'1 al 17 dicembre.

Salemme porta in scena Eduardo alla sua maniera: «Con semplicità e amore, come io ho imparato a fare in questo mestiere, Amore per le mie origini e amore per Eduardo e per Luca».

In scena vi sarà la versione definitiva dell'opera, rifatta da Eduardo, che inizia due giorni prima del pranzo Natalizio, durante i quali lo spettatore inzia a conoscere i vari personaggi della famiglia, ognuno con i suoi problemi e il suo mondo.

“Chi ti è morto?”

Torna ad esibirsi in teatro la coppia, anche nella vita, Monica Lima ed Enzo Iuppariello in arte Gli Arteteca.

Il duo comico, torna a Napoli per presentare la cab-commedia “Chi ti è morto?” un surreale ed esilarante spettacolo in due atti presentato in prima nazionale.

Andrà in scena al Teatro Cilea i giorni giovedì 30 novembre, venerdi 1 dicembre, sabato 2 dicembre (in due spettacoli) e infine domenica 3 dicembre.

“Bang Bank, l'occasione fa l'uomo morto”

Al Teatro Totò, dove, dall'1 al 3 dicembre alle ore 21.00 a salire sul palcoscenico saranno “I ditelo Voi” con “Bang Bank”, l'occasione fa l'uomo morto.

Uno spettacolo scritto, interpretato e diretto dagli stessi componenti del popolare trio, Mimmo Manfredi, Lello Ferrante e Francesco De Fraia con Francesco Prisco.

“E se poi ero Brad Pitt?”, Lucio Caiazzi

È lui l'ospite protagonista del secondo appuntamento del nuovo spazio dell’Auditorium Marillac, in via Andrea d’Isernia 23, a Napoli.

Venerdì 1 e sabato 2 dicembre, alle 21, andrà in scena per la prima volta in città “E se poi ero Brad Pitt?”, con Lucio Caizzi e Italia Vogna, racconto comico-musicale delle vicende di un single attempato.

Racconterà di sé, dell’amore, delle contraddizioni di questa società in maniera molto divertente ed ironica.

Eventi

Il villaggio di Natale ispirato al Grinch

È la novità assoluta del Natale 2023 a Napoli: un intero villaggio avventura ispirato al Grinch che diventa l'ispirazione di un percorso guidato in cui i bimbi, saranno accompagnati dagli operatori che li incanteranno con storie e racconti ad alto contenuto emotivo, oltre a dover superare una serie di prove in otto steps per sconfiggerlo e riprendersi la refurtiva.

Il Regno del Grinch, realizzato a Napoli in Via Terracina, negli spazi della struttura “Oasi Flegrea, l'apertura è prevista per il 2 dicembre dalle 10 alle 20.

I mercatini di Natale a piazza Dante

Saranno inaugurati sabato 2 dicembre e all'evento parteciperà anche il sindaco di Napoli, Manfredi.

Un momento di condivisione in cui sarà possibile esplorare le creazioni degli artigiani locali e godere di prodotti tipici natalizi

Una luna al Museo

Sabato 2 dicembre, una nuova performance d'arte animerà il percorso sotterraneo del LAPIS Museum nel centro antico di Napoli

Un momento dedicato alla scoperta del Decumano Sommerso posto a 35 metri di profondità dove sorgeva l'Antico Tempio della Dea Diana.

Gli ospiti saranno accolti con un apertivo e saranno guidati in un viaggio sensoriale lungo il Museo dell'Acqua ove sarà possibile ascoltare un'esecuzione caratterizzata da strumenti legati all'acqua.

Il percorso terminerà con una performance live di Arpa Delta unita ad una esposizione pittorica nella Sala della Luna.

“Siamo quel che mangiamo”

Durante il weekend interamente dedicato all’alimentazione sana ed equilibrata, tra giochi, laboratori e racconti, piccoli e grandi visitatori saranno guidati alla scoperta dei principi di massima cui è buona norma rifarsi per mangiare in modo bilanciato e assicurarsi così tutti gli elementi necessari.

Si ricreerà la magia delle tradizioni natalizie e usanze da diversi paesi del mondo, dalla Lapponia al Messico passando per l'Africa, realizzando un fantastico biscotto colorato dalle più disparate forme, tra addobbi, decorazioni e una splendida tavola imbandita, si costruirà una piramide alimentare personalizzata.

Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alla Mostra Insetti & Co.

Musica

Napoli World 2023

Napoli World è una preziosa occasione per gli artisti selezionati dalla direzione artistica per esibirsi davanti ad una platea di direttori di prestigiosi festival internazionali.

L’evento, è pensato per la valorizzazione professionale, formazione e audience development attraverso tutte le musiche “dal mondo” con un focus su quella popolare e folk napoletana e del Sud Italia.

Gli spettacoli sono gratuiti per cittadini e turisti e l’appuntamento è per i giorni 30 novembre, 1 e 2 dicembre presso il Teatro Bellini e i club Bourbon Street e Tools.

In programma la musica live di: Sangennarobar, Francesco Loccisano/Marcello De Carolis Duo, Hiram Salsano, Osso Sacro, Tupa Ruja, Enerbia, Enzo Avitabile, Alexandra Archetti & Steinar Raknes, Joana Gomila & Laia Valles, Scialacore, Frigya Project, Naked, Neapolis super orchestra.

Willie Peyote in concerto

Continua il successo del “Non è (ancora) il mio genere ”, il Tour di Willie Peyote che farà tappa a Napoli, sul palco della Casa della Musica, il 2 dicembre 2023.

Il cantautore torinese porta, insieme alla sua band, il suo sound e le sue rime nei più importanti club italiani.