Live session Made in Naples per gli orfanelli di Franco Testa & friends

Due mucche e una capanna: sembra l’incipit di una fiaba o una storia d’altri tempi e forse un po’ lo è.

«Con una donazione del Centro Actis partenopeo acquistammo i primi “beni” per il Villaggio di San Francesco a Bunda in Tanzania: un alloggio per venti bimbi, un pozzo e due mucche»: così Alessandro Totaro, Franco Testa e Valerio Scoppa raccontano gli inizi di Africa In Testa nell'ormai lontano 2018.

Da allora tanta strada è stata percorsa e il piccolo villaggio di Bunda è cresciuto con dormitori, scuola, mensa, cucina, chiesa, ludoteca, orto e fattoria, raccogliendo nuovi volontari e donazioni, accogliendo tanti altri bambini orfani e albini, diffondendo il benefico e contagioso senso della solidarietà.

“Un Mare di solidarietà”, per l’appunto, è il titolo dell’evento di stasera, promosso con grandi brand nostrani, sostenitori della onlus napoletana con la donazione del 5x1000: lo scopo è l’allestimento di un piccolo ambulatorio diagnostico provvisto di apparecchiature elettromedicali di ultima generazione e al contempo l’avanzamento dei lavori per una scuola primaria.

Allora in attesa del grande evento natalizio del 19 al Palapartenope (già sold out da giorni), questa sera al complesso Ammot sul litorale flegreo una jam session di artisti di casa nostra aprirà la kermesse dei party della solidarietà di dicembre: Fabrizio Fierro, Gianni Lanni da Scugnizzi, Ludo Brusco aka Mister Hyde, Domenico Toscano e Gianni Sciorio dj si alterneranno sul palco con altri big a sorpresa nella prima lunga notte della musica live e la beneficenza campana.