«»Napoli, città della scienza: nel weekend i laboratori dedicati alla salute e alla sana alimentazione

“Siamo ciò che mangiamo” diceva il filosofo tedesco Ludwig Feuerbach.

Durante il weekend interamente dedicato all’alimentazione sana ed equilibrata, tra giochi, laboratori e racconti, piccoli e grandi visitatori saranno guidati alla scoperta dei principi di massima cui è buona norma rifarsi per mangiare in modo bilanciato e assicurarsi così tutti gli elementi necessari.

Il laboratorio interattivo “Cibi dal mondo”, per i bambini tra i tre e i sei anni, ricreerà la magia delle tradizioni natalizie e usanze da diversi paesi del mondo, dalla Lapponia al Messico passando per l'Africa, realizzando un fantastico biscotto colorato dalle più disparate forme, tra addobbi, decorazioni e una splendida tavola imbandita.

L’interactive lab “Siamo quello che mangiamo” accompagnerà invece i bambini dai 7 ai 10 anni alla scoperta dei cibi necessari per crescere sani e forti, costruendo una piramide alimentare personalizzata.

Infine, il science game dai 10 ai 13 anni “Gastropolis” simulerà un viaggio in cui attraverso un tabellone composto da quiz specifici per ogni organo si potrà ricostruire in maniera lineare l’intero percorso del cibo.

Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alla Mostra Insetti & Co.