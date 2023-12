Torna a Napoli Lucio Caizzi: «E se poi ero Brad Pitt?»

E' il comico Lucio Caizzi l'ospite protagonista del secondo appuntamento del nuovo spazio dell’Auditorium Marillac, in via Andrea d’Isernia 23, a Napoli. Venerdì 1 e sabato 2 dicembre, alle 21, andrà in scena per la prima volta in città “E se poi ero Brad Pitt?”, con Lucio Caizzi e Italia Vogna, racconto comico-musicale delle vicende di un single attempato.

Lucio Caizzi, dopo aver interpretato vari ruoli nelle fiction tv, come Gennarino in nella serie di successo di Rai 1 “Capri” e Tiziano in “Un Posto al Sole”, torna al suo primo amore: il cabaret -teatro.

In “E se poi ero Brad Pitt” racconta di sé, dell’amore, delle contraddizioni di questa società in maniera molto divertente ed ironica e ad affiancarlo in questa ricerca dell’amore perduto, la bella cantante partenopea - brasiliana Italia Vogna, che unisce la classicità delle canzoni napoletane nel sound della bossa - nova.

Un genere unico che ha stimolato collaborazioni e duetti canori con Mario Biondi, Peppino di Capri, Lino Patruno e tanti altri. Lo spettacolo, scritto da Lucio con Roberto Russo, si avvale della regia di Geppi di Stasio e la voce fuori campo di Roberta Sanzò.