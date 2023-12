Napoli, ecco “Cassandra” il primo corto creato con l'aiuto dell'AI

Babbo Natale può essere un androide? È possibile coniugare la tradizione natalizia con le nuove forme digitali, in particolare le AI - intelligenze artificiali che turbano il sonno di molti? Questo il tema di Natale Digitale, rassegna cinematografica all’Auditorium Marillac di Napoli organizzata da Tam Tam Coop nell’ambito del progetto Altri Natali, promosso e finanziato dal Comune di Napoli. Giovedì 21 dicembre, alle 19,30, si conclude la rassegna con l’incontro seminariale a cura di Zap Mangusta su Etica dell’Intelligenza Artificiale: conseguenze, opportunità e rischi.

Figlio dell'indimenticabile Bruno Pesaola, (il suo vero nome è infatti Diego Pesaola) diventa Zap Mangusta con il programma Radio Zanzibar premio Oscar della radio, poi è autore tv di diversi programmi tra cui Barracuda con Daniele Luttazzi da anni autore di diversi libri sulla filosofia tra cui Le mutande di Kant, I calzini di Hegel, Il Flipper di Popper (tutti per Edizioni Piemme), Otto bastano (Gran Via editore), Platone e la legge del pallone (Rizzoli), Le Infradito di Buddha (Ponte alle Grazie) Succo di Nespola - 53 cocktail filosofici per sciogliere i nostri piccoli e grandi dilemmi (Ponte alle Grazie) e di una serie di Audiolibri sui grandi filosofi per Audible di Amazon.

Nel corso dell’incontro, sarà proiettato “Cassandra”, il primo cortometraggio creato da intelligenze umane e artificiali e scritto da Riccardo Milanesi e Filippo Losito e interverrà la regista Demetra Birtone.

Il cortometraggio, della durata di undici minuti, racconta la storia di Agatha e Alessio, due giovani story trainer alle prese con Cassandra, un’app di intelligenza artificiale predittiva che influenzerà profondamente la loro storia d'amore.

“Cassandra” è il primo cortometraggio concepito e realizzato insieme all’Intelligenza Artificiale potenziando la creatività umana: in fase di scrittura, gli autori hanno realizzato il chatbot dei protagonisti e lo hanno interrogato, ricavandone informazioni che sono servite per la sceneggiatura. Inoltre i pensieri di Cassandra sono stati ispirati da un dialogo tra gli autori e un’altra applicazione di AI, Google Bard. Il cortometraggio è stato poi girato in parte facendo recitare gli attori in carne e ossa, e in parte utilizzando Runway, tool di editing video basato su intelligenza artificiale generativa che ha creato alcune scene del corto trasformandole nei pensieri di Cassandra. Mentre il personaggio stesso di Cassandra è stato interamente generato con l’AI grazie alla combinazione tra Midjourney e HeyGen per l’animazione. Infine anche il logo è stato sviluppato grazie a Looka, una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale. Il cortometraggio è prodotto da Scuola Holden e Rai Cinema ed è stato presentato al Torino Film nel novembre 2023. Il cast include Nicole Soffritti e Iacopo Ferro. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. L’iniziativa è parte del progetto “Natale a Napoli 2023”, realizzato col finanziamento della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.