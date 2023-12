Napoli, Corinne Clery e Francesco Branchetti protagonisti de “Il diario di Adamo ed Eva”

A Napoli, Corinne Clery e Francesco Branchetti protagonisti all' Auditorium Marillac. Sabato 9 e domenica 10 dicembre andrà in scena, nella neonata sala di via Andrea D'Isernia, “Il diario di Adamo ed Eva” con la Clery e Branchetti, che firma anche la regia. Tratto da un racconto di Mark Twain, lo spettacolo narra in chiave ironica e umoristica cosa è accaduto dopo la creazione tra l’uomo e la donna e come sia nata l’attrazione tra i generi.

La regia intende restituire al testo la capacità d’indagare l’animo umano e le tortuose relazioni che abbiamo talvolta con noi stessi e con gli altri.

Ansie, paure, malesseri, malinconie, gioie, curiosità, attrazioni, dolori, solitudini e sentimenti che si alternano e si confondono in una danza meravigliosa di voci, corpi, suoni e colori, che lascia spazio alla malinconia, ma anche all’ironia, alla comicità e alla tenerezza.

In scena anche Giorgia Battistoni e Mario Biondino. Le musiche sono di Pino Cangialosi; la traduzione e l’elaborazione sono a cura di Maura Pettorruso; i movimenti coreografici e le pantomime sono di Giuliana Maglia e Francesco Branchetti. Nel frattempo, all' Auditorium Marillac continua anche la rassegna di cinema Tam Tam Digifest, giovedì 7 dicembre, alle 19,30, sarà proiettato “Ex-machina”, scritto e diretto da Alex Garland, al suo debutto da regista che nel 2016 è stato premiato agli Oscar per i migliori effetti speciali.