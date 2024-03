San Giorgio a Cremano, la festa del caciocavallo e salsiccia da venerdì a domenica

La festa del caciocavallo impiccato e salsiccia è pronta a partire. Si terrà nei giorni 22, 23 e 24 marzo a San Giorgio a Cremano presso il parco urbano Vincnzo Liguori di via Aldo Moro. Il buon cibo sarà accompagnato da musica e divertimento, come prevede il ricco programma.

La serata del 22 prevede un omaggio a Pino Daniele e la Mediterraneo blues band si esibirà sulle note dei brani più famosi del cantautore napoletano. Sabato 23 Luigi Barbato porterà in scena il suo piano show e infine domenica 24 la chiusera sarà affidata al Dj set e all'animazione per i bambini. Sia il dj set che l'animazione saranno disponibili per tutte e tre le serate

La degustazione del piatto tipico della tradizione regionale sarà accompagnata dalle attività d'intrattenimento e oltre al caciocavallo impiccato e salsiccia, sarà possibile mangiare altre prelibatezze gastronomiche.

Gli stand della festa saranno aperti a partire dalle 18.

Non resta che aspettare il weekend dal 22 al 24 marzo.