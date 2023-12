Aziende Storiche: Maison Cilento è la prima del network lombardo

La Maison Cilento 1780 è la prima ed unica azienda napoletana facente parte dell’associazione Galleria and Friends, associazione che raggruppa le Aziende Storiche Milanesi. Ad ufficializzarlo, ieri sera nella prestigiosa sede della Società del Giardino a Milano, una serata cui hanno preso parte Ugo Cilento, titolare ed ottava one della maison nonché presidente dell’Associazione I Centenari - Aziende Storiche Familiari Italiane, accolto dal consigliere del sodalizio Riccardo Riccardi.



La serata, cui hanno preso parte rappresentanti delle aziende storiche milanesi, giornalisti, stakeholders e rappresentanti delle istituzioni e della vita sociale lombarda, è stata dedicata appunto a L’Eccellenza e l’Arte in Bottega, ovvero luoghi e volti della più alta tradizione artigiana. Introdotti da Elisabetta Invernici ed Alberto Oliva, ha inteso raccogliere la testimonianza di quanti portano avanti la propria azienda, tramandandola di generazione in generazione con passione costante, e facendo quindi evolvere antichi mestieri in imprese familiari di grande valore che negli anni sono state traghettate con inventiva dal passato al futuro, rispondendo alle sfide di un presente incerto che solo i visionari riescono a cogliere come opportunità senza farsi scoraggiare dalle congiunture.



Tra questi, appunto, anche Cilento che appena un anno fa aveva aperto il suo negozio a Brera, in via dei Fiori Oscuri, nella storica sede dell’antica farmacia di Carlo Erba. «Cilento – si legge nella motivazione con cui l’associazione ha inteso inserire il brand tra le sue eccellenze certificate - ha voluto valorizzare gli elementi storici nella progettazione e nella ristrutturazione dei locali che hanno ospitato la Spezieria di Brera 1591 prima, e poi l’illustre farmacia fondata da Carlo Erba nel 1837.

Così, accanto ai cimeli della Farmacia, trovano spazio arredi originali e oggetti antichi di proprietà dello storico Atelier, magica cornice per i capi iconici della Cilento: dalle cravatte ai foulard, dalle sciarpe ai pullover, dalle scarpe ai tessuti per gli abiti, dalla camiceria ai capi su misura e agli accessori da uomo e da donna. Le cravatte Cilento, tutte settepieghe e realizzate rigorosamente a mano in pregiata seta, sono riconosciute in tutto il mondo come eccellenza assoluta di stile, gusto ed eleganza. Tantissime sono le istituzioni e i Capi di Stato a livello nazionale ed internazionale ad apprezzarle, fra questi il Presidente Sergio Mattarella che ha vergato di suo pugno una lettera di complimenti in cui loda l’altissima manifattura e lo stile napoletano della cravatta “Italia”, simbolo di forza e unità, realizzata con il ricamo della bandiera italiana su fondo blu scuro, l’unica al mondo con un ricamo decentrato».

«L’anima di una città, ha spiegato quindi Oliva, risiede nella memoria di alcune persone, che giorno per giorno instancabilmente portano avanti un mestiere, un commercio, una forma di artigianato, nascosti dietro una vetrina, chiusi in un laboratorio sotterraneo o in un appartamento al terzo piano di un palazzo d’epoca. Un patrimonio materiale e immateriale di inestimabile valore che le Antiche Botteghe custodiscono per la città di Milano. Qui il tempo non si è fermato ma si è rinnovato attraverso il cambio generazionale. Sono loro che fanno la tradizione e la tramandano, spesso insieme ad una organica e consapevole innovazione».

Tra i protagonisti dell’iniziativa, anche numerosi rappresentanti di altrettante aziende storiche milanesi tra cui : Francesca Bompieri di Antica Barbieria Colla, Matteo Castaldo per Di Mano in Mano, Franco Fracchiolla per Franco, Patrizia Friggeri della Tipografia Landoni, Margherita Improta di Paride Parrucche, Andrea e Lucrezia Rivolta di Rivolta Motociclette, Teresa Valcasara di Walter Abbigliamento, Augusto Mazzolari per Mazzolari e Anna Portinaro della Crumiri Rossi.

«Essere accolti tra le Botteghe Storiche ed Eccellenze Milanesi – ha commentato a fine serata Ugo Cilento - è stata per me e per Napoli una grande soddisfazione. La serata alla Società del Giardino, in un contesto spettacolare come Palazzo Spinola, è stata ricca di emozioni e calore. Milano ha certamente apprezzato la valorizzazione e riqualificazione che ho apportato ai locali di Via Fiori Oscuri ristrutturandoli nel rispetto della storia dell'antica Farmacia di Brera e, ancor prima, dell'antica Spezieria di Brera, locali in cui sono passati personaggi illustri come Napoleone, Alessandro Volta e Alessandro Manzoni. Storie illustri che mi hanno preceduto e, devo dire, anche ispirato portandomi a riprodurre alcuni iconici prodotti che hanno fatto la storia di Milano, come l'elisir di China o le Pillole di Brera. Cilento dal 1780 è un'azienda riconosciuta in tutto il mondo come massima espressione di stile ed eleganza e come eccellenza nel settore della sartoria e cravatteria italiana. La fusione di due grandi realtà, quella milanese e quella partenopea, è stata frutto della mia grande passione per la storia e per l'eccellenza, di qualunque settore si tratti. Portare avanti un'azienda dal 1780 non è cosa semplice e, proprio come è stato detto dal dott. Riccardi, non è solo un fenomeno commerciale, ma culturale, che studia l'evoluzione della società. Aziende come la Cilento 1780 sono memorie storiche di attività che si dedicano alla clientela con amore e passione offrendo un prodotto di qualità, stile ed eleganza che non subisce le mode e lo scorrere del tempo, e che ti riporta con il pensiero ad un concetto di unicità e di valore affettivo».