"Note sul Mare": a Lacco Ameno musicisti si esibiscono sulle scogliere

Ascoltare la musica classica anche in riva al mare, in una location mozzafiato dove risuoneranno melodie senza tempo, fra le note di Schumann, Chopin, Rachmaninov, Skrjabin e Čajkovskij che si diffonderanno dalle scogliere di Lacco Ameno, emozionando un pubblico di appassionati rapito dall’atmosfera magica della musica dal vivo e dalla bellezza di quel teatro naturale che è l’insenatura di Lacco Ameno.

Domani, martedì 22 agosto alle ore 21.30 dalla scogliera posta di fronte al Corso Angelo Rizzoli avrà luogo il concerto “Note sul mare”, performance musicale dal vivo di cinque giovani pianisti che si alterneranno su un palco inconsueto e originale: sono Nicola Mazzei, Antonio Cicala, Salvatore Pascale, Adriano Ferrandino e Serena Miale.

Lo spettacolo, fortemente voluto dall’amministrazione di Lacco Ameno e che gode della direzione artistica dei M° Fabio Bianco e Federica Monti, regalerà un’ora e mezza di musica bellissima, con cinque talenti isolani del pianoforte alle prese con composizioni che fanno già parte della storia della musica classica, fondendo i suoni del mare con melodie evergreen del grande repertorio pianistico tra Ottocento e Novecento. «Lo spirito dell’Associazione “Note sul mare” e delle nostre rassegne musicali– spiega il M° Fabio Bianco– è sempre stato quello di valorizzare i giovani musicisti e avvicinare un pubblico quanto più ampio possibile a un patrimonio culturale straordinario come la musica classica.

Da tempo abbiamo un rapporto speciale con numerose realtà pubbliche e private sul territorio isolano che nel corso degli anni hanno sempre sostenuto le nostre manifestazioni, senza chiederci di snaturarle con iniziative che toglierebbero credibilità culturale e di contenuti. “Ischia classica festival”, di cui questo spettacolo “Note sul mare” rappresenta un po’ una sorpresa di fine rassegna, ha confermato la validità di questa formula che punta sui giovani talenti: concerti a ingresso libero dove i protagonisti sono i musicisti e un pubblico di appassionati, ma non solo.

L’emozione di assistere a performance sempre diverse, quasi uniche, in luoghi speciali; come è accaduto quest’anno per il Parco di Villa Arbusto e come crediamo accadrà anche per questo concerto sulla scogliera di fronte al suggestivo lungomare di Lacco Ameno».

«Questo concerto – commenta il sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale – si inserisce in una più ampia visione di turismo esperienziale che valorizza il territorio in tutte le sue potenzialità. Non ricordo che la scogliera di Lacco Ameno e il paesaggio circostante, luoghi di indubbia magia e suggestione, siano mai stati scelti come palcoscenici per una esibizione pianistica. Vogliamo quindi sperimentare anche questa possibilità puntando sui giovani artisti, dando loro spazio e visibilità di fronte a una platea così ampia come quella, turistica, e non solo, che affolla in queste settimane il comune di Lacco Ameno. Alcuni di questi talenti del pianoforte – ricorda ancora Pascale – li abbiamo già conosciuti e applauditi nella rassegna musicale che da maggio a fine luglio si è svolta a Villa Arbusto, altri li apprezzeremo in questo concerto che in qualche modo vuole anche premiarne l’impegno, l’abnegazione, i sacrifici e la straordinaria passione per la musica».