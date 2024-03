Lavori al sottopasso pedonale che attraversa via De Martino, via Ferrarecce, via Acquaviva e via Vivaldi. Dopo oltre un anno di attesa, questa potrebbe essere la settimana decisiva. I tecnici del Comune e quelli di Rfi hanno effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo congiunto per verificare l'entità del danno e il tipo di intervento da compiere. Il sottovia, che collega il quartiere Acquaviva con il centro della città, è infatti sottoposto costantemente a copiose infiltrazioni. Ne deriva che a ogni temporale il corridoio si allaga, creando una serie di disagi per i pedoni. E a poco o nulla serve il secchio che ogni volta viene posizionato in corrispondenza della perdita di acqua.

«Il pavimento, già di per sé sporco, - spiega Antonio Intartaglia, residente della zona - diventa subito fangoso e scivoloso, mettendo a rischio l'incolumità dei numerosi passanti che quotidianamente utilizzano questo percorso per bypassare i due passaggi a livello». In tanti poi si chiedono se il sottopasso sia sicuro proprio in considerazione del fatto che alcune delle infiltrazioni arrivano dalla parete del soffitto che si trova sotto i binari. Da qui l'interlocuzione con Rfi e la richiesta di collaborazione. Quello legato all'umidità e alle sue conseguenze tuttavia rappresenta soltanto uno dei problemi presenti in questo tratto.

I cittadini e i commercianti della zona lamentano anche la presenza di mattonelle rotte sulle scale di accesso e di uscita su via Acquaviva, sulle quali inciampano in tanti, e la pericolosità della canalina per le bici, realizzata un anno fa ma di difficile utilizzo in quanto troppo stretta e con i bordi taglienti. Poi la richiesta di posizionare delle pensiline all'altezza dei varchi per limitare la penetrazione dell'acqua e la realizzazione di uno scivolo per rendere il tratto accessibile anche ai disabili e alle mamme con i passeggini. Infine il capitolo legato alla pulizia e alla sicurezza. Nel primo caso il Comune ha designato un addetto che dovrebbe occuparsene quotidianamente ma il sottopasso risulta spesso sporco.

Riguardo invece al secondo aspetto è stata da tempo annunciata l'installazione di tre impianti di videosorveglianza, uno per ciascun varco, per garantire la sicurezza dei passanti e scongiurare atti di vandalismo. «Ciò che rammarica conclude Intartaglia è che il sottopasso era stato sottoposto a un intervento di messa in sicurezza appena un anno fa. Chiuso per sei lunghi mesi, alla riapertura, aveva però subito mostrato le crepe e le infiltrazioni alle pareti, mentre le griglie delle caditoie erano quelle già presenti prima del cantiere, come si evince dalla ruggine che le ha aggredite». Il riferimento va a i lavori di restyling effettuati dal Comune tra settembre 2022 e febbraio 2023, per i quali furono spesi circa 18mila euro.

Al momento dell'inaugurazione, interrogati sulle crepe e sulle infiltrazioni, i tecnici dell'Ente precisarono che l'intervento era di competenza di Rfi. E in riferimento ai lavori effettuati, il Comune oggi precisa che con i fondi a disposizione è stato possibile sostituire le pompe idriche, rifare la controsoffittatura, adeguare l'impianto elettrico, mettere in sicurezza i gradini, attivare un sistema di allarme sonoro e visivo in caso di allagamento e installare le canaline per le biciclette. «Resta il problema delle infiltrazioni - fanno sapere dall'assessorato ai lavori pubblici - che speriamo di risolvere in tempi brevi con il supporto di Rfi».

Sul caso di via De Martino ha presentato varie interrogazioni anche il consigliere di opposizione, Raffaele Giovine (Caserta Decide), per capire cosa e come il Comune intendesse intervenire per risolvere definitivamente il problema anche alla luce del fatto che il sottopasso sorge in un quartiere dove vivono circa 20mila persone. Intanto a partire da questa sera e fino a venerdì, il passaggio a livello tra via Ferrarecce e via Vivaldi sarà interdetto al transito dalle 23 alle 4,30 per consentire a Rfi di effettuare dei lavori di rinnovo e messa in sicurezza della linea ferroviaria. L'auspicio di residenti e commercianti è che, terminato questo intervento in superficie, si possa immediatamente procedere con la messa in sicurezza anche del sottopasso.