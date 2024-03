Furto nella tabaccheria, ladri in fuga con sigarette e Gratta&vinci

Furto nel centro di Maddaloni. Approfittando della pausa pranzo e utilizzando una chiave universale i ladri hanno trafugato sigarette e biglietti Gratta&vinci nella tabaccheria di via San Francesco d’Assisi. La banda ha utilizzato un camion come scudo simulando un’ordinaria operazione di carico e scarico merce, in una fascia oraria di scarso affollamento.

Stimato un danno di oltre tremila euro. Nessuna forzatura è stata riscrontata sulla porta di accesso della tabaccheria. Sulla dinamica del colpo sono in corso indagini dei poliziotti del commissariato di Maddaloni.