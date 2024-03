Record di sei Fiat Panda rubate in poche settimane, presi due ladri

Con l'accusa di furto di 6 auto, solo uno tentato - tutte Fiat Panda - commessi tra le province di Caserta e Napoli, due uomini di 29 e 63 anni sono stati arrestati dai carabinieri e condotti in carcere su ordine del gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. I due ladri, residenti nel Napoletano, a Caivano e Afragola, furono già arrestati in flagranza dai carabinieri nell'ottobre del 2022 mentre tentavano rubare una Panda nel parcheggio dell'ospedale di Marcianise. Tornarono poi in libertà, ma intanto le indagini coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere sono andate avanti. Si tratta di due ladri seriali di Panda, a dimostrazione del fatto che la storica auto della Fiat, come emerge dai dati statistici, è la più rubata in Italia, perché è una delle più vendute ed è dunque facile poterla rivendere nel mercato illegale o smembrarla e piazzarla a pezzi. Collaudata la dinamica dei furti: i due indagati - hanno accertato i carabinieri - effettuavano prima dei sopralluoghi per stabilire quale Panda asportare, quindi entravano in azione forzando la portiera dell'auto e manomettendo il quadro di accensione. Determinanti per le indagini la videosorveglianza pubbliche e private e le denunce presentate dalle vittime.