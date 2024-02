Rider parcheggia, consegna il pasto, torna dopo 5 minuti e trova una multa da 80 euro. Lo sfogo in lacrime: «Non ho i soldi per pagarla»

Maliah, una giovane ragazza, aveva indossato in quel momento le vesti del fattorino e stava facendo una consegna per la compagnia DoorDash con l'intenzione di fare qualche soldo in più. Arrivata davanti all'edificio indicato e dovendo portare il cibo direttamente alla persona che lo aveva ordinato, si è vista costretta a trovare un parcheggio all'esterno.

D'altra parte, la poca disponibilità economica l'ha spinta a cercare un posto che non fosse a pagamento.

Eppure, dopo circa cinque minuti e una mancia di appena un euro è tornata alla macchina e ha trovato una brutta sorpresa ad attenderla: una multa salata che non sa proprio come pagare.

Il racconto della ragazza sui social ha scatenato un dibattito tra gli utenti riguardo le problematiche incontrate dai fattorini, sulle mance che meritano e sulle modalità delle consegne.

Una delle grandi comodità dei nostri giorni è senza dubbio la possibilità di farsi portare pressoché qualsiasi bene direttamente alla porta di casa in modo da disporre virtualmente di qualsiasi bene senza neppure togliersi le ciabatte. Questo tipo di servizio è estremamente diffuso, eppure le condizioni di lavoro di chi lo rende possibili, vale a dire il personale che effettua le consegne, non sono sempre delle migliori.

Maliah, che lavora con DoorDash per effettuare consegne, ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui lamenta proprio l'atteggiamento di alcuni clienti che non sembrano avere alcuna empatia per chi lavora in questo ambito. In particolare, la ragazza spiega di aver dovuto parcheggiato fuori dal tribunale, dove avrebbe dovuto consegnare il cibo, perché il cliente ha richiesto che gli venisse portato di persona, al quinto piano.

«Non volevo pagare il parcheggio - dice Maliah - perché non me lo posso permettere, ok? Sarei stata via appena cinque minuti. Quindi ho trovato questo posto e non c'era scritto niente sul fatto di dover pagare, quindi suppongo ci volesse una carta, un pass o qualcosa del genere. Quando torno dalla consegna vedo qualcuno vicino all'auto che mi sta scrivendo la multa, allora comincio a correre e gli dico: per favore, stavo solo facendo una consegna, per favore!».

Tuttavia, le preghiere di Maliah non hanno alcun effetto e l'uomo le consegna una multa di 80 euro. In lacrime, all'interno della sua auto, la giovane si sfoga: «Se lavori in un edificio in cui non c'è un ca**o di parcheggio, perché non scendi per venire incontro al fattorino fuori? Sai quanto mi ci vuole per mettere da parte 80 euro? E la cliente mi ha lasciato un euro di mancia!».