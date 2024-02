Muore a 25 anni per un tumore e lascia un messaggio straziante: «Grazie alla mia famiglia e al mio cane. Al mio fidanzato: ti amo, ora goditi la vita»

«Se stai leggendo queste parole significa che sono morta a causa della mia battaglia contro il tumore e la mia famiglia sta pubblicando il mio messaggio da parte mia». Un raro tumore che colpisce 2 persone su 100mila ogni anno e una lettera straziante. È la storia di Daniella Thackray, una professionista delle risorse umane di 25 anni che nell'estate 2023 aveva annunciato di avere un Colangiocarcinoma, una neoplasia maligna dei dotti biliari.

«Ho scelto di non piangere nonostatne stessi perdendo la mia vita - si legge tra le molte parole della ragazza inglese -, ma ho deciso di godermi ogni momento che mi restava. Come ho sempre detto e creduto, dovresti appassionarti alle piccole cose della vita e apprezzare ogni momento! Romanticizza la tua vita!».

Il messaggio di Daniella, nel suo strazio e nel dramma che l'ha colpita, è più chiaro che mai: fai della tua vita tutto ciò che ti rende felice e soprattutto fai attenzione anche alle piccole cose, che sono capaci di portare grande gioia.

Nella lettera la ragazza ha voluto sottolineare l'amore che provava per tutti quelli che erano intorno a lei: «Ho amato la mia vita.

Amavo il mio lavoro, il mio fidanzato, la mia famiglia, i miei amici e il mio cane, la casa che avremmo comprato e il futuro che ci stavamo costruendo». Poi il saluto al suo cucciolo: «Leo, sei stato messo nella mia vita per illuminare i miei giorni più bui».

Il post era accompagnato da una foto in bianco e nero di se stessa con il suo cane, il suo “bambino peloso” Leo, su una spiaggia. Il messaggio si concludeva con una citazione toccante di Winnie the Pooh!: «Se mai ci sarà un domani in cui non saremo insieme, c'è qualcosa che devi sempre ricordare. Sei più coraggioso di quanto credi, più forte di quanto sembri e più intelligente di quanto pensi. Ma la cosa più importante è che, anche se siamo lontani… sarò sempre con te».

In un un ultimo messaggio al suo fidanzato Tom, che le aveva fatto la proposta solo un mese prima, scrive il New York Post, ha detto: «Ti amo e lo farò sempre. Grazie per avermi supportato e per aver portato così tanto amore e felicità nella mia vita. Vai a goderti la vita adesso, te lo meriti».