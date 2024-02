Ha trovato un portafoglio e, invece di approfittare della situazione svuotandolo dei contanti, lo ha consegnato ai carabinieri che hanno così rintracciato il proprietario. È la seconda volta che Giuseppe Maltempo, 20enne di Petina, dimostra il suo grande valore civico.

Lo scorso giugno, a Polla, trovò un borsello che al suo interno custodiva ben mille euro. In quel caso non c’era alcun documento di riconoscimento e il giovane chiese aiuto al padre, un agente di polizia penitenziaria, per risalire al proprietario che, rintracciato alcune ore dopo, spiegò commosso che con quei soldi, doveva organizzare il battesimo del figlio.

Questa volta, invece, è stato più semplice giungere alla restituzione perché il portafoglio, rinvenuto dal ragazzo sabato pomeriggio in via generale Clark, oltre ai soldi in contanti, circa cento euro, e ad un paio di bancomat, conteneva anche tutti i documenti. Così il giovane si è recato alla stazione dei carabinieri di Mercatello che hanno prontamente rintracciato il proprietario a cui sono stati restituiti soldi e documenti.

L’uomo ha espressamente chiesto ai carabinieri di poter ringraziare il ragazzo che ha dato nuovamente prova della sua onestà. Il senso del dovere, è d’altra parte, un valore di famiglia. Figlio di un agente di polizia penitenziaria, Giuseppe Maltempo ha due fratelli maggiori entrambi nell’Arma dei carabinieri e, presto, indosserà anche lui la divisa. Il prossimo 26 febbraio partirà infatti per Ascoli Piceno dove inizierà la sua carriera all’interno dell’Esercito.

Storie simili fortunatamente non sono così rare. Pochi giorni fa si è verificato un episodio analogo: una quarantenne ha perso il portafoglio in pieno centro e, poco dopo, lo ha ritrovato grazie ad un giovane militare che lo aveva consegnato alla polizia.