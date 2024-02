Questa sera si terrà la nuova riunione del consiglio comunale di Battipaglia. Il presidente dell’assise, Angelo Cappelli, ha infatti convocato in prima istanza la riunione per discutere di alcune questioni centrali per la città, come la vicenda dell’agibilità dello stadio Pastena e la gestione del verde pubblico. Prima, però, la maggioranza dovrà passare sotto le Forche Caudine delle comunicazioni.

Le voci dell’, infatti, non sono passate inosservate. Già in questi giorni si sono susseguite le polemiche sulla decisione di innalzare ulteriormente le aliquote dellae non sono da escludere polemiche sul tema. Anche perché, quelle sull’erario si sono andate a innestare su un’altra questione. La nomina dell’a membro delCecilia Francese. Proprio in questi giorni, l’opposizione ha firmato una dura nota nei confronti della decisione: «Nella settimana che sta trascorrendo sono state poste all’attenzione dei consiglieri comunali e dell’tre vicende che mostrano come l’amministrazione Francese, ormai, abbia perso ognie buon senso - scrive l’opposizione - Mentre, da un lato, sie siper motivi di bilancio le ore diper i bambini e ragazzi con disabilità, dall’altro sicon un contratto da funzionario ad elevata qualificazione».

APPROFONDIMENTI Ztl Salrno, cartoni e tappeti per occultare le targhe: nei guai 103 furbetti Eboli, schianto auto-moto: indagato per omicidio stradale l'automobilista Battipaglia, ancora proteste degli agricoltori davanti allo stadio Pastena

Una decisione che non è andata giù all’opposizione: «Al di là dei motivi deontologici e di bilancio, ricordiamo che per l’accesso esterno a questa qualifica sarebbero necessari specifici requisiti, tra cui una laurea in discipline giuridiche, tecniche o economiche, ed un regolare concorso - proseguono - invece, si assume un ex assessore sprovvisto degli specifici titoli di studio e senza una qualsivoglia procedura di evidenza pubblica». Per questo, alla fine, i consiglieri hanno già chiesto che venga ritirata la delibera di nomina. Al di là delle polemiche, poi, c’è la questione più urgente del Pastena. I primi di gennaio, infatti, sono conclusi i lavori della pista di atletica e dell’impianto di illuminazione. Tuttavia, continua a mancare l’agibilità. Per questo, il consigliere Giuseppe Provenza porterà in discussione una mozione con cui proverà a sollecitare l’amministrazione.

C’è poi il tema dei posteggi fuori mercato, tema ricco di insidie, per cui il governo cittadino propone una nuova modifica. Senza dimenticare la questione del verde pubblico e privato, per i quali finalmente si è arrivati alla definizione di un Regolamento.