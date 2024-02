Stop ai transiti illegali nella Ztl del centro storico, nei guai finiscono 103 salernitani proprietari di automobili e moto. Dopo una complessa attività di indagine, gli agenti di polizia municipale di Salerno, agli ordini del comandante Rosario Battipaglia, sono riusciti a risalire ai numeri di targa dei veicoli che venivano occultati dai furbetti entrando nella zona a traffico limitato del centro storico. Per i trasgressori non solo una raffica di multe salate ma anche il rischio denuncia penale. Le indagini hanno come riferimento il periodo compreso tra il 2022 e il 2023.

Tutto è partito dalle segnalazioni di residenti onesti indignati dalla presenza di veicoli con targhe coperte che giravano per il centro storico. I furbetti circolavano anche di giorno col cofano dell'automobile alzato, nascondendo con cartoncini di carta la serie della targa. Scorrazzavano tra i vicoli del quartiere antico, sicuri di farla franca evitando la contestazione del verbale e mettendo a rischio l'incolumità dei pedoni. Senza autorizzazione e col vizio del raggiro, agivano impuniti anche nel circuito telematico comunale. Ma il trucco è stato stroncato. Dagli accertamenti compiuti dei caschi bianchi si è riuscito anche a risalire ai complici degli automobilisti che a piedi provvedevano ad occultare abilmente la serie identificativa del mezzo. Tra i salernitani finiti nella rete anche scooteristi della notte che, in diverse occasioni, sono riusciti a eludere la notifica della multa transitando agli stessi varchi telematici. La sistematicità degli accessi, l'identificazione foto segnalata dalle telecamere e le denunce di residenti "sentinelle" ha permesso di venire a capo della indagine sui furbi della Ztl rimasti impuniti per troppo tempo. Decisiva la complessa analisi dei rilievi fotografici documentati dalle telecamere posizionate ai 14 varchi del centro storico del capoluogo, serviti a stringere il cerchio intorno a 103 nominativi di salernitani finiti nei guai.

In un fascicolo aperto dagli agenti dell'ufficio Ztl del comando di via dei Carrari sono contenute fotografie degli accessi illegali che documentano l'occultamento della targa. Il dossier è stato completato nelle scorse settimane. C'è il residente della zona alta del quartiere beccato col parabrezza alzato mentre era alla guida della sua utilitaria. C'è il proprietario di un furgone che per tre settimane ha transitato su via Antica Corte con lo sportello posteriore rigorosamente aperto in modo da occultare la targa visibile all'occhio elettronico. E c'è ancora lo scooterista maleducato che su via Duomo copriva puntualmente con un cartoncino nero i numeri di serie del suo veicolo. E ancora, mascherine chirurgiche per occultare le targhe in pieno giorno, persino un tappetto utilizzato su via Porta di mare. Una escalation di cafonerie raccolte e accertate dai vigili urbani, guidati dal comandante Battipaglia, pronti finalmente a mettere sotto torchio i guidatori selvaggi della città vecchia. Identificati e rintracciati, i 103 salernitani sono stati invitati a presentarsi al comando di via Dei Carrari per la notifica di una raffica di multe di 99 euro inevase. Ma la stangata non finisce qui.

I veicoli finiti nel mirino potrebbero essere sprovvisti di copertura assicurativa da diversi anni; il sospetto cade su una decina di automobilisti risultati residenti del centro storico. Ma la task force anti furbetti prosegue. Potenziati i controlli nei pressi dei nuovi varchi di via Conforti e via Dei Principati, recentemente attivati nel mese di maggio 2023. Proprio ieri i caschi bianchi sono riusciti a risalire ai nominativi di tre salernitani che avevano tentato di occultare la targa degli scooter ai vicoli di via Conforti e via Porta di mare: furbetti acrobati e giovani in sella agli scooter che non sono riusciti a coprire interamente il numero di targa. Intanto le multe continuano a fioccare. Nella rete finiscono soprattutto non residenti e avventori della movida nei fine settimana. Il bilancio è di 23.600 multe per transiti non consentiti e sosta selvaggia registrati nel corso del 2023. Intanto prosegue la sperimentazione del nuovo varco di via Porta Elina, alle spalle di piazza Portanova.