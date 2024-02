Cadavere rinvenuto, ieri mattina, in un allevamento bufalino di Capaccio Paestum. Si tratta di un 44enne di nazionalità indiana trovato senza vita, intorno alle 8, all’interno di un’azienda zootecnica, in località Gromola. I titolari dell’attività, marito e moglie, originari dell’agro-nocerino, sono stati denunciati per omicidio colposo in attesa di ulteriori accertamenti. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretta dal capitano Giuseppe Colella. A dare l’allarme è stato proprio uno dei titolari che ha immediatamente allertato il 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Capaccio Scalo, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, forse per un malore improvviso o per le conseguenze di un coma etilico. Sul luogo della tragedia sono giunti immediatamente anche i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, diretti dal luogotenente Giuseppe D’Agostino, che hanno subito avviato l’attività investigativa per ricostruire quanto accaduto. È stato avvisato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno, che ha ordinato l'esame esterno a cura del medico legale. È stata, quindi, disposta l’autopsia sulla salma, messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso l’obitorio dell’ospedale “Ruggi” di Salerno. Gli esami saranno necessari per stabilire l’esatta causa del decesso del 44enne.

I carabinieri hanno messo i sigilli anche ad un immobile, dislocato all’interno dell’azienda zootecnica, dove pare alloggiasse l’operaio che, all’esito delle verifiche dei militari dell’Arma, non è risultato inquadrato con regolare contratto di lavoro. Contestualmente i due titolari dell’azienda sono stati denunciati in attesa anche di ulteriori accertamenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e regolare assunzione del personale.