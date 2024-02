Pellezzano, muore volontario della Protezione civile durante la sfilata dei carri

Tragedia stamattina alla sfilata del carnevale, un volontario del carro di Pellezzano ha avuto un malore ed è morto. Annullati tutti gli eventi della giornata nei due Comuni.

Arrivano le condoglianze e la vicinanza dei due sindaci.

Il 42enne, Dino Albano, si trovava accanto al carro ed aveva il compito di mettere la musica quando è crollato a terra, sul posto sono intervenuti subito i medici dell'associazione il Punto, nonostante la defibrillazione non c'è stato nulla da fare.

Sembra che stamattina già non si sentisse bene ma non ci ha dato peso tanto che quando il padre gli ha detto «ti accompagno in ospedale» lui avrebbe risposto con un diniego e si sarebbe diretto alla sfilata.