«Invitiamo l'amministrazione comunale di Cava de' Tirreni a venire alla stazione alle 7 del mattino per fare in nostra compagnia il viaggio della speranza con Trenitalia fino alla stazione di Nocera Inferiore». È questa la provocazione, lanciata da un gruppo di pendolari cavesi, esausti dei disagi quotidiani a cui sono costretti da tre settimane, da quando una frana ha causato l'interruzione della linea storica Napoli Salerno. E nessuna certezza esiste rispetto alla riapertura o alla mitigazione dei disagi.

«Trenitalia è- spiega- stessa cosa da parte dele dell’amministrazione. Ho sempre usato ie lavoro nel campo della sostenibilità quindi sono abituata ad una certa dose di disagi ma quello che stiamo vivendo è troppo. Da Trenitalia non abbiamo risposte, ma dagli operatori abbiamo avuto indiscrezioni, secondo le quali se tutto va bene iin, ma in quel periodo inizieranno altri già programmati. Il che vuol dire che arrivare all'autunno prossimo». Così l’invito a politici ed amministratori a fare «il viaggio della speranza». «Prendendo il bus sostitutivo alle ore 7 - dicono - riusciremo a prendere il treno in partenza da Nocera Inferiore alle ore 8:33 in direzione Napoli perché il treno precedente parte prima dell'arrivo del bus sostitutivo. Saremo lieti di fare colazione insieme alla stazione di Nocera Inferiore spettando, circa un'ora, la partenza del treno. Mi raccomando, con ilalla mano per evitare multe». Itengono a precisare che la protesta non ha connotazione politica: «Siamo cittadini che pagano le tasse e vogliamo che il sindaco e l'amministrazione. Per questo chiediamo all'intera giunta di rappresentare i nostri disagi a. Se la riapertura non è possibile a breve chiediamo che venganoe che venga attivata una».

Intanto il gruppo pendolari linea storica ringraziano, via socia, il consigliere regionale Luca Cascone per aver organizzato un incontro per discutere della emergenza frana. «C’erano anche i rappresentanti degli studenti. Purtroppo dobbiamo registrare un nulla di fatto, anche per l'assenza di Rfi, principale attore a nostro avviso in questa partita - scrivono i rappresentanti Emiddio Ventre, Giuseppe De Gregorio e Manuel Cerulo - Abbiamo provato anche a fare una proposta di soluzione per alleviare la fase emergenziale».

Per il gruppo la priorità è una rapida soluzione che superi definitivamente l'interruzione.