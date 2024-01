Ladri in azione nelle frazioni di Cava, polizia indaga su furto e colpo fallito

Tornano in azione i ladri a Cava de' Tirreni. L'altro ieri, una banda ha fatto irruzione nell'abitazione di un professionista, forzando la porta d'ingresso e mettendo a soqquadro l'appartamento. Magro il bottino, diverse centinaia di euro in banconote portate via in pochi minuti. Il colpo è stato consumato nella zona di Passiano dove probabilmente la stessa banda ha poi fallito un secondo furto, grazie ad un sistema d'allarme domestico. Sui due episodi indagano gli agenti del commissariato di Polizia di Stato, in ragione delle denunce presentate dai rispettiiv proprietari.

Resta l'emergenza furti nella città metelliana, dove negli ultimi tre mesi si sono consumati decine di colpi, ma anche solo tentativi non andati a buon fine per i malviventi, che hanno spinto in molti a chiedere interventi urgenti e immediati all'amministrazione comunale.

Dieci giorni fa uno dei colpi maggiori, a danno di una farmacia a Santa Maria del Rovo. Ancor prima, bande di ladri avevano rubato in casa di diversi imprenditori ma anche artigiani, il più delle volte riuscendo a scardinare la cassaforte da un locale dell'appartamento, trafugando quindi tutto ciò che vi era all'interno.

Diverse volte le vittime sono state costrette a sparare in aria per intimide i malviventi e a farli desistere dal proseguire nei loro raid. Sentimenti di paura e preoccupazione da tempo vengono percepiti dai cittadini, che hanno pensato di organizzarsi in ronde ma anche di creare gruppi sui social, tra di loro, per segnalare intrusioni e presenze sospette.