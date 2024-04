Cava de' Tirreni, investita da un camion: muore 68enne

Investita da un camion in via Aniello Salsano a Pregiato, Cava de' Tirreni, perde la vita. È successo questa mattina poco dopo le 10.30. La vittima, una donna di 68 anni, è morta all'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Ruggi a Salerno, a causa di una massiva emorragia cerebrale.

Secondo le prime ricostruzioni, l'autista del camion non si è fermato per prestare i soccorsi. Sono ora in corso le indagini del comando di polizia municipale. È polemica sul transito dei mezzi pesanti su una strada dove vige il divieto.