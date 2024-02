Camerota, due donne investite da un'auto: una è in codice rosso

L'incidente è accaduto in località Conca dei Vascelli, zona Monte di Luna, a Marina di Camerota.

Le due donne, insieme al fratello, erano lungo un percorso trekking in compagnia dei loro cani quando all’improvviso è sopraggiunta la vettura e ha sbalzato una delle due donne sull’asfalto colpendo di striscio l’altra.

Il conducente, un uomo del posto, si è immediatamente fermato a prestare soccorso e si è spostato in auto per cercare un posto adatto per allertare i soccorsi.

Una volta nei pressi del centro abitato, ha telefonato il 118. Sul posto un’ambulanza della Croce Gialla ha trasferito la donna all’ospedale di Vallo della Lucania. Non sarebbe in pericolo di vita. L’altra donna si è recata in auto al nosocomio con escoriazioni al ginocchio.