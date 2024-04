Crisi respiratoria nel traffico, carabinieri scortano famiglia di una bimba in ospedale

I carabinieri di Cava de' Tirreni hanno aiutato una famiglia che arrivava in auto da Sarno, a grande velocità, nel raggiungere l'ospedale, dopo che la loro figlia era stata colta da una crisi respiratoria.

L'intervento dell'Arma è risultato essere provvidenziale, in ragione del traffico intenso lungo il percorso che conduceva all'ospedale. I militari avevano notato l'auto procedere a forte velocità, con tanto di segnalazione d'emergenza effettuata da uno degli occupanti del veicolo, per una bimba di 11 mesi, la quale faceva fatica a respirare.

A quel punto i militari della tenenza metelliana, dopo aver constatato dell'assoluta emergenza che stava vivendo quella famiglia, pur con un traffico intenso, avevano proceduto a scortare gli stessi presso l'ospedale di Cava de' Tirreni.

I militari hanno fatto da apripista per la famiglia, raggiungendo in pochi minuti il pronto soccorso dell'ospedale locale. Qui, la piccola è stata presa in cura e ricoverata presso il reparto di pediatria.

Soffriva di una crisi respiratoria, in ragione di una bronchiolite. L'intervento dei medici è stato tempestivo, in una storia dove ogni secondo è risultato prezioso, specie grazie all'intervento dei carabinieri. La piccola ha mostrato segni di ripresa nelle ore successive, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti, medici, famiglia e agli stessi carabinieri, la cui presenza è risultata fondamentale.