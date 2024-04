Cava de' Tirreni, dopo il sequestro di cosmetici cancerogeni individuato il distributore napoletano

I finanzieri della compagnia di Cava de' Tirreni sono intervenuti in un'azienda che opera nel settore del commercio, all'ingrosso e al dettaglio, di articoli di profumeria e per la cura delle persona accusata di distribuzione di cosmetici contenenti una sostanza chimica vietata, classificata come cancerogena e tossica. Il blitz è stato possibile partendo dai piccoli commercianti e approfondendo i loro canali di approvvigionamento.In un primo controllo, sempre nella città metelliana, erano stati sequestrati circa duemila prodotti in diversi punti vendita.

Le successive investigazioni hanno consentito di individuare il distributore nella provincia di Napoli al quale sono stati successivamente sequestrati 14mila prodotti.