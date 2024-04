Salerno, un tuffo nel medioevo con la Fiera del Crocifisso ritrovato

«Mille più - un tuffo nel Medioevo»: questo lo slogan della XXXII edizione della Fiera del Crocifisso Ritrovato, organizzata dalla Bottega San Lazzaro e presentata questa mattina a Palazzo di Città. Quella che è ormai attestata tra le maggiori fiere medievali d'Italia è in programma dal 25 al 28 aprile nel centro storico di Salerno. Protagonisti, tra gli altri, diversi gruppi di artisti, provenienti da tutta Italia, e specializzati nelle rievocazioni medievali in giro per l'Europa. Si va da "Gli Errabundi Musici", che si esibiscono in costume con copie di strumenti antichi, alle Muse del Diavolo, lì dove muse sta per cornamuse. Si comincia giovedì 25 aprile alle ore 17.45 in piazza Duomo, con la partenza del corteo storico in abiti d'epoca che percorrerà le strade del centro storico per portarsi in piazza Portanova, dove alle 18 ci sarà il taglio del nastro, con lo spettacolo degli sbandieratori del Gruppo Città de la Cava "Li quattro distretti - Luca Barba", con artisti, musicisti e mangiafuoco. La manifestazione, ideata da Peppe Natella, continua con la direzione organizzativa della figlia Chiara (direttore artistico Gianluca Foresi) e dell'intera famiglia Natella. Sarà un vero e proprio tuffo nel passato tra mercati medievali, rievocazioni storiche, attrazioni, artigianato, degustazioni, mostre, momenti di spettacolo e monumenti aperti. Diversi i siti del centro storico interessati, centinaia gli artisti di strada: per ricreare il clima medievale ci saranno menestrelli, saltimbanchi, giocolieri, trampolieri, mangiafuoco, giullari, cantastorie, artisti di strada, statue viventi. Grande attesa anche per "I Falconieri dell'Irno", che con una trentina di rapaci, faranno apprezzare la bellezza degli uccelli acrobatici. Come già sperimentato con successo l'anno scorso, in occasione della Fiera, ci saranno anche diversi approfondimenti culturali su Medioevo e dintorni. In Piazza Tempio di Pomona e piazza Sant'Agostino rivivranno gli appuntamenti della vita socio-commerciale del Medioevo: il mercato con merci e mestieri di un tempo: la distillazione dei profumi, la filatura della lana, il cestaio, la ceramica, le pietre antiche.

In piazza Abate Conforti, ci saranno i giochi medievali a cura di "Ochi et Meraviglie" di Monna Amneris e messer Diego. Protagoniste anche le scuole, che renderanno più agevole e alla portata di tutti "il tuffo nel Medioevo". E poi ancora, lezioni pratiche di arte, con Sgs Stand della scuola salernitana d'arte ceramica. E poi Musei Aperti per i giorni della manifestazione, letture itineranti del libro "Passeggiate salernitane per bimbi curiosi" e tanto altro ancora.