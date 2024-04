Salerno, workshop sanitario sull'integrazione tra medicina generale, ospedale e territorio

Mai come ora, a livello globale, l’assistenza sanitaria è in continua evoluzione, dovendo da un lato rispondere ai nuovi e mutevoli bisogni dei pazienti in uno scenario epidemiologico mutato dal Covid-19 in poi, dall’altro governare quel processo di innovazione tecnologica ed organizzativa trainato dalla transizione digitale, che dovrà condurre ad un nuovo ecosistema salute in cui la analisi dei dati nativi digitali, elaborati dai sistemi di intelligenza artificiale, consentirà di adottare algoritmi decisionali, clinici e di processo, basati sul “valore” delle prestazioni in termini di esiti e di costi. Con un impatto rivoluzionario sull’ottimizzazione delle risorse e quindi sulla sostenibilità dei sistemi.

L’edizione 2024 del Workshop salernitano «Il medico di medicina generale, l’ospedale e il territorio: quali prospettive per una migliore integrazione sulla scorta del successo di qualità didattica e partecipazione», è per i Medici di Medicina Generale e specialisti ospedalieri, universitari e del territorio un appuntamento annuale, di confronto e studio delle principali tematiche, nonché di creazione e di intensificazione di importanti rapporti scientifici.

Le varie sessioni anche quest’anno offriranno l’opportunità di un ampio confronto tra medici di medicina generale e specialisti su tematiche attuali e consentiranno di giungere ad una condivisione dei più appropriati percorsi diagnostico-terapeutici relativi alle patologie trattate. Due giornate, con sessioni mattutine e pomeridiane, che consentiranno ai partecipanti un confronto di ampio respiro con il coinvolgimento anche dei giovani medici, futuri medici di medicina generali e specialisti, per un adeguato inserimento professionale.

«L’opportunità di corsi di aggiornamento e confronto come questo, oltre a favorire una conoscenza sempre più approfondita delle malattie prese in esame - sottolinea Matteo Rispoli Responsabile Scientifico del Convegno -, forniscono al clinico indicazioni chiare e orientamenti concreti con l’obiettivo dichiarato di contribuire a migliorare la qualità e l’appropriatezza dei trattamenti.

Un percorso ideale non può che prevedere l’accesso al sistema sanitario sul territorio proprio presso il Medico di Famiglia che attiva lo Specialista ambulatoriale in caso di accertamenti in elezione e l’Ospedale in caso di acuzie».

L'appuntamento è per venerdì e sabato al Grand Hotel Salerno.