Salerno, ladri svaligiano un tabacchi: presi soldi, gratta e vinci e sigarette

L’allarme scatta ai centralini della questura alle 4 del mattino quando a chiamare è la voce registrata dell’antifurto di un tabacchi in via Irno.

Quando la pattuglia della sezione Volanti della polizia di Stato (agli ordini del vicequestore Sabatino Fortunato) è giunta sul posto ha trovato la serranda dell’attività commerciale divelta. Ignori si sarebbero dunque introdotti all’interno dell’esercizio commerciale ed avrebbero porto via l’incasso in contanti di 8mila euro e in più gratta e vinci e sigarette il cui valore è in fase di accertamento. Immediatamente sono scattate le indagini, i rilievi della Scientifica e la caccia ad ed eventuali video registrati da telecamere di sicurezza della zona. All’interno del negozio sembrerebbe non esserci l’impianto di videosorveglianza.

Sono anche scattati i controlli in strada nella speranza di individuare eventuali soggetti che potevano sembrare sospetti.

Aumenta la recrudescenza della piccola criminalità in città: soltanto sabato, quindi poche ore prima di questo furto, tre persone di origine napoletana avevano tentato un altro furto andato male. In pieno giorno ed in centro, ai danni di una lavanderia. E anche nei quartieri collinari è emergenza sicurezza per quanto riguarda i furti in appartamento.

Quello che però sembra segnare il punto di svolta è quasi sempre la collaborazione dei cittadini con le forze dell'ordine che si materializza in telefonate e segnalazioni. In questo modo, lo scorso autunno, fu arrestato un ladro che aveva preso di mira, sempre nell’orario in cui la notte cede il passo al giorno, diversi esercizi commerciali del Corso. Anche in quella circostanza fu la segnalazione fatta da un cittadino a consentire l’arresto del ladro mentre stava indossando scarpe della sua misura da portare via insieme ad altre.