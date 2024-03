Camerota, mucche vaganti sulla Mingardina: la denuncia degli automobilisti

Una mandria di mucche liberamente al pascolo sulla Mingardina. Diverse le segnazioni arrivate questa notte dagli automobilisti in transito sulla strada di collegamento tra la Cilentana e le località costiere del basso Cilento.

Così dopo i cinghiali più volte avvistati arrivano anche le mucche a rappresentate un pericolo per gli automobilisti.

Sulla Mingardina già in passato si sono verificati degli incidenti causati proprio dalla presenza di mucche sulla carreggiata. Auto distrutte e tragedie sfiorate. Il problema resta. L’appello degli automobilisti a controllare La provenienza degli animali e vigilare affinché non rappresentino un serio rischi per incolumità delle persone.