Agropoli, sbanda con l'auto: ragazza rischia di finire in un dirupo

Brutto incidente ieri sera ad Agropoli. Un Suv è finito fuori controllo travolgendo un’inferriata e un palo della luce. L’incidente è avvenuto davanti all’entrata di una clinica.

Secondo quanto ricostruito, la donna al volante del Suv stava cercando di fare retromarcia quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. L’auto, urtando alcuni cartoni di pizza, ha urtato il cambio automatico e il manubrio delle marcie si è spostato in avanti. Il Suv, a quel punto, ha preso velocità urtando l’inferriata posta a margine del parcheggio, divelendola. Un palo della luce è stato urtato e si è spostato pericolosamente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Agropoli e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza il Suv, che si trovava in una posizione instabile rischiava di finire in un burrone