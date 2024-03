Marina di Camerota, carro funebre diventa «camper» per la vacanze: a bordo un cittadino tedesco

C’è chi sceglie il resort di lusso e chi preferisce il sacco a pelo, chi sceglie l’affittacamere e chi ama viaggiare in camper. Ma è di rado, davvero, trovare qualcuno che si sposti per le vacanze con un carro funebre. E’ accaduto a Marina di Camerota dove, nei giorni scorsi, i residenti hanno notato l’insolita presenza lungo il litorale di un carro funebre trasformato praticamente in un camper con la presenza a bordo di un cittadino tedesco intento a schiacciare un pisolino. Con sé anche un piccolo cucinino e un’immancabile riserva di birre. Inevitabili le segnalazioni e le verifiche del caso.

Tutto vero, è proprio un turista, un tedesco di mezza età, partito nelle scorse settimane dalla Germania.

Il viaggiatore sta facendo il giro d’Italia. E dopo una tappa in Calabria, ha deciso di visitare il Cilento prima di risalire lo Stivale. E’ stato avvistato anche a Maratea finendo sulla pagina Instagram di Welcometofavelas che ripropone i fatti più bizzarri in Italia e nel Mondo.

Seppure insolito, non è l’unico caso del genere anche nel salernitano. C’è un precedente che risale al 2020, quando sulla Litoranea che da Eboli porta a Paestum, una coppia di francesi aveva scelto quel particolare mezzo di trasporto per girare l’Europa. E avevano fatto sosta nella pineta, venendo tra l’altro multati di 80 euro per divieto di sosta.