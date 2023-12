Altavilla, coltellata alla convivente: scarcerato e rimesso in libertà

«Non hai capito che se non stai con me, ti faccio a pezzi». Parole proferite da Valerio Spiniello il 26 dicembre, mentre brandiva un coltello da cucina contro la sua convivente che ha riportato ferite da taglio alle mani nel tentativo di schivare i colpi. Una volta a terra la donna è stata colpita con calci all’addome e schiaffi al volto.

Botte subite fino a quando è riuscita a scappare, a chiudere la porta di casa e a chiamare i carabinieri.

Le minacce sono proseguite anche dopo mentre il 51enne tentava di buttar giù la porta d’ingresso a calci e pugni «non me ne frega niente che hai chiamato i carabinieri, ti ammazzo».

All’arrivo dei militari dell’Arma la situazione non è cambiata. Il 51enne ha minacciato anche i carabinieri «qui è casa mia e faccio quello che voglio se non andate via subito da casa vi faccio vedere io».

Il 51enne – difeso dall’avvocato Alberico Villani - dopo essere finito in carcere, al termine dell’udienza di convalida del fermo, è stato rimesso in libertà dal gip Giulio Argenio. Nei suoi confronti è stata applicata la misura del divieto di avvicinamento a cento metri dalla persona offesa, per il rischio di reiterazione del reato.