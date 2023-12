Testata al volto a un poliziotto e Volante distrutta, arrestato nigeriano

Picchia un poliziotto e distrugge la volante.

Un nigeriano di 25 anni è stato arrestato ad Avellino. Gli agenti della Sezione Volanti della Questura hanno tratto in arresto per resistenza, violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento un 25enne nigeriano, noto alle forze dell’ordine, in Italia senza fissa dimora.

I poliziotti, intervenuti presso un esercizio commerciale cittadino, dove era stato segnalato il danneggiamento di una fioriera, hanno sorpreso l’extracomunitario che, alla loro vista, si è scagliato contro, colpendo con una testata al volto uno degli agenti e con un calcio e con due bottiglie in vetro la portiera anteriore lato guida dell’autovettura di servizio, causandone il danneggiamento.

Con non poche difficoltà il 25enne è stato bloccato e arrestato.