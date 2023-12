Esplode botti davanti alla chiesa per festeggiare il compleanno, denunciato

Esplode fuochi d'artificio in pieno centro città, davanti alla chiesa di San Ciro, per festeggiare il suo compleanno. Un cinquantenne di Avellino è stato denunciato per accensione ed esplosioni pericolose. L’uomo, gravato da numerosi precedenti di polizia, nell’intento di festeggiare il proprio compleanno, è stato sorpreso a sparare, in piazza San Ciro, fuochi d’artificio senza licenza dell’autorità di pubblica sicurezza. All'uomo sono state anche sequestrate due batterie di fuochi pirotecnici ancora inesplose. La sua azione avrebbe potuto causare conseguenze a persone e cose.