Vanno a festeggiare dai parenti, trovano la casa in fiamme

Vanno a festeggiare dai parenti, quando tornano trovano la casa in fiamme. Intorno alle 4 della scorsa notte, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montella in via Leonardo Di Capua è intervenuta nel comune di Bagnoli Irpino per un incendio che ha interessato un'abitazione del posto.

Il pronto intervento dei caschi rossi ha permesso lo spegnimento delle fiamme localizzate in un solo ambiente della casa e di evitare che si propagassero all'intera struttura. Per fortuna la famiglia residente era a festeggiare da parenti. Non si sono registrate persone coinvolte.