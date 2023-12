Mugnano: esplodono le bombole di gas della cucina di un camper in sosta

Divampano le fiamme nel parcheggio della scuola elementare Giancarlo Siani di Mugnano di Napoli. Un fumo nero invade il cielo. Ripetute esplosioni impauriscono i residenti.

Sono le ore 16:20 della vigilia di Natale, quando un’automobile parcheggiata negli stalli comunali alle spalle della scuola elementare sita in via Monsignor Antonio Menna si incendia. Le fiamme dilagano in poco tempo, raggiungendo un camper parcheggiato affianco alla vettura.

Ad attirare l’attenzione dei residenti, che prontamente hanno chiamato i vigili del fuoco, sono state le ripetute esplosioni, causate dalle bombole di gas presenti all’interno della cucina dell’autocaravan. Repentino l’intervento dei soccorsi, che hanno domato l’incendio ed evitato che interessasse altre automobili. Restano ora solo gli scheletri delle vetture e la necessità di far luce sull’accaduto.